2 üniversite 23 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık, Fen Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği, Tıp, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda istihdam etmek üzere iki profesör, bir doçent, 16 yardımcı doçent alımı gerçekleştirilecek. Şahsen yapılacak müracaatlar 5 Eylül'de sona erecek.

Kapadokya Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler, Uygulamalı Bilimler fakülteleriyle Kapadokya Meslek Yüksekokulu’na ise bir profesör, üç yardımcı doçent alınacak. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerçekleştirilecek.