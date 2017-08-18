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    2 üniversite 23 öğretim üyesi alacak

    AA
    18 Ağustos 2017 - 09:22Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:22

    Eskişehir Osmangazi ile Kapadokya üniversitelerine 23 öğretim üyesi alınacak.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık, Fen Edebiyat, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Diş Hekimliği, Tıp, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda istihdam etmek üzere iki profesör, bir doçent, 16 yardımcı doçent alımı gerçekleştirilecek. Şahsen yapılacak müracaatlar 5 Eylül'de sona erecek.

    Kapadokya Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler, Uygulamalı Bilimler fakülteleriyle Kapadokya Meslek Yüksekokulu’na ise bir profesör, üç yardımcı doçent alınacak. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerçekleştirilecek.

    Üniversitelerden akademik ilanÜniversitelerden akademik ilan

    Etiketler: Kapadokya Üniversitesi , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi , fakülte , meslek yüksekokulu , öğretim üyesi
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