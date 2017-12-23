2 tweet'e 6 yıl ceza

Kararda, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevini örgüt talimatıyla yaptığına ilişkin kanıt bulunmadığına dikkat çekildi. Açlık grevinin tek başına suç olmadığı anlatılan kararda, Gülmen’e verilen örgüt üyeliği cezasının nedeni olarak, paylaştığı iki tweet gösterildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, eğitimci Acun Karadağ’ın da beraat ettiği davaya ilişkin gerekçeli kararda, propaganda suçunun oluşabilmesi için bir terör örgütü lehine açıklama yapılması yeterli olmadığına dikkat çekilerek “Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin övülmesi, meşru gösterilmesi ya da bunların teşvik edilmesi zorunludur” denildi. Üç sanığın terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerine yönelik övgü, meşrulaştırma ya da teşvik etme barındıran bir eylemi bulunmadığı belirtildi.



KANIT BULUNAMADI

Kararda sanık Nuriye Gülmen’in de örgütün talimatı ile açlık grevi eylemine başladığına ilişkin kanıt bulunmadığının altı çizildi. Gülmen’in örgüt üyeliği suçundan ceza verilmesinin nedeninin sanığın yaptığı paylaşımlar olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kurumlarla ilgili paylaşımları (04 Aralık tarihli ‘Liseli Dev Genç’e binlerce teşekkür’ içerikli paylaşım, terör örgütlerince sahiplenildiği belirtilen Cemhe Heval kod adlı Eylem Ataş, adlı kişinin fotoğrafının yer aldığı 29 Kasım 2016 tarihli paylaşım) birlikte değerlendirildiğinde sanığın, bu eylemlerinin bir bütün halinde örgüt hiyerarşisinde yer alarak örgüt içinde faaliyet göstermek ve bu suretle silahlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.”