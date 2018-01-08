İki Türk girişimci kanserde kişiye özel tedavi geliştirdi

ABD’de ilk kez bu alanda kansere karşı mücadelede öncülük yapan Massive Bio, 2014 yılında ABD’nin New York kentinde kurulmuş bir ‘biyoteknoloji’ girişimi olarak başta ABD olmak üzere tüm Dünya’da bu alanda çalışmalar yürütüyor.

Massive Bio; en kısa anlatımla kişiselleştirilmiş kanser tedavisi alanında konsiyerj bir servis hizmeti. ABD’deki elit akademik kanser kuruluşlarının kişiye özel kanser genetiği deneyimini, tüm dünyadaki kanser hastalarına ve onkologlara sunup, onlarla beraber çalışıp hastaların bu test ve tedavilerden en iyi verimi almasını sağlıyor.

Hastaların yaşam kalitesini arttırması, ekonomik avantajlar sağlaması ve en son tüm tedavi imkânlarına ulaşmada sunduğu kolaylıklarla öne çıkan Massive Bio; şu ana kadar 39 ülkede 700 kayıtlı hastaya ulaştı, 16 tane de kurumsal şirketle anlaşma sağladı. Massive Bio 2018 yılının sonuna kadar bu sayısı 2500’e çıkarmayı hedefliyor.

Massive Bio’nun kurucu ve CEO’su Dr. Selin Kurnaz, New York’ta, 10 sene kadar dünyanın lider kuruluşlarında strateji, operasyon ve şirket alım satım alanlarında yöneticilik yaptıktan sonra Ernst Young’ta sağlık sektörüne odaklanarak üst düzey çalışmalar yaptı. Daha sonra Dr. Kurnaz’ın kendi ailesinde kanser olması nedeniyle ABD’nin sayılı bilim adamları ile bir araya gelmesiyle Massive Bio 2014 yılında doğdu.

ABD’ye gitmeden 1 haftada değerlendirme

Massive Bio’nun kurucu ortakları arasında yer alan, küresel pazarlama ve teknoloji çalışmalarını yürüten Çağatay Çulcuoğlu, Latin Amerika, Çin, Hindistan ve Orta Doğu gibi bölgelerde şirketin büyümesi için ciddi girişimlerde bulunuyor. Yaklaşık 15 sene Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2015 sonunda Massive Bio’ya nasıl katıldığını kısaca şu şekilde dile getirdi:

“Geçmişte çevremizde bu tarz hastalıklarla ilgili sıkıntılar birebir yaşandığını gördüğüm için özellikle ABD’den başlayarak dünyadaki kanser hastalarına yardımcı yardımcı olabilecek bu girişimin veri analizi, dijital entegrasyon ve devamlı destek sağlayan kendi alanında Dünya’da ilk girişim olduğunu düşündüm. Medya, finansal ve dijital servisler, uluslararası pazarlama ve girişimcilik alanlarında deneyimi insanlığa yararlı olabilmek amacı ile ekibin bir parçası olarak dünya çapında Massive Bio’nun kişisel kanser tedavisinde sunduğu innovasyonu anlatmak ve insanlara faydalı olabilmek amacı ile çalışmaya başladım.”

Çağatay Çulcuoğlu’nun kişisel girişimi ile Ocak 2016’da Türkiye’de de kanser hastalarına ulaşan Massive Bio’nun ABD dışında öncelik verdiği bölgeler ise Orta Doğu, Çin ve Latin Amerika olarak sıralanıyor. Türkiye’de özellikle bu tarz yeni fikirilerin toplumca içselleştirmesinin çok zaman aldığını belirten Çulcuoğlu, kanser hastalarının mümkün olduğunca çok araştırma yapmasını, yeni nesil tedavi yöntemlerini sormalarını, tedavi kayıtlarını ve raporlarını saklamalarını kanser destek gruplarını yakından takıp etmelerini ve yereldeki doktorları ile aktif iletişimde olarak akıllarında kalan her türlü konuyu netleştirmelerini öneriyor.

Kurucu Ortak Çulcuoğlu kanser hastalığına karşı verilen mücadeledeki yol haritasının çok önemli bazı çalışmalarını şu şekilde kaydetti:

“Massive Bio servisi ile ileri safhadaki her yaştan ve her tümör türünden hastaya yardımcı olabiliyoruz. ABD dışında Dünya’da ve Türkiye’de 700’den fazla vakaya ABD üzerinden dijital platformumuz vasıtası ile destek verebilme imkânımız oldu. Çok farklı ülkelerden hastalar tedavi rejimlerinde emin olmak, gerçekten uygulanabilir olabilecek ilaçlar ve klinik çalışmalar için bize ulaşıyorlar. Massive Bio ile yarım saat görüşerek ABD”ye gitmeden en uygun tedavi yol haritalarını oluşturma imkanını sağlıyoruz; umarım Türkiye’de bu fırsatı iyi değerlendirecek şekilde pozitif yaklaşımlar görürüz.”

Peki Massive Bio kanser hastalarının hastalığı için nasıl bir yol haritası izliyor?

Dr. Selin Kurnaz ne yaptıklarını dile getirirken “Bir kanser hastasının tedavisinde uygulanmış ilaçlar, kemoterapiler, sahip olduğu diğer hastalıklar ve kanseri tetikleyen genetik bulguları dikkate alarak algoritmalarımız ve 50’i aşan bilim adamı ve doktor kadromuzu kullanarak kanser hastasının bir sonraki safhada neler yapması gerektiğinin haritasını bir rapor halinde oluşturuyoruz; bu analizi hem hastanın doktoru hem de hastanın kendisi ile tartışıyoruz. Doktor ve hasta bir sonraki tedaviye karar verdiklerinde de onlara yardım edip o tedavinin daha ucuz olması veya hastanın Türkiye’de bulunmayan klinik çalışmalara kabul edilmesinde yardımcı oluyoruz.

Teknoloji ve kendi alanında söz sahibi bilim insanlarını bir araya getirerek kanser hastalarının yaşam süresinin arttırılması, süre gelen tedavi süreçlerine göre uygun genetik analizlerin belirlenmesi, klinik ve immunoterapi çalışmalarına en ekonomik olarak kanser hastalarının ulaşması konusunda iddialıyız.

Massive Bio’nun yaptığı bu işlemleri bilgisayarlar üzerinden ABD’ye ulaşılarak gerçekleştiriliyor ve hastanın Amerika’ya teşhis için gitmesi gerekmiyor. Ayrıca hasta yerel dildeki, mesela Türkçe, İspanyolca, Arapça, Yunanca, Rusça gibi dillerdeki hastalık raporlarını İngilizce’ye çevirme gibi bir sıkıntıya girmiyor. Kısacı hastanın dil problemi olmuyor. Hastanın Amerika’daki hastalığı ile ilgili tüm raporları, tedavi sonuçları bir hafta gibi en kısa zamanda hastaya sunuluyor.” diyerek açıklık getirdi.

Girişimin sahip olduğu algoritmalar ABD’deki dünyaca ünlü onkologlar (UPenn, John Hopkins, Cleveland Clinic gibi) ve şirketlerle (Thomsen Reuters gibi) yapmış olduğu anlaşmalar sonucu elde ettiği bilgi havuzundan besleniyor. Hastalarının gen haritasındaki özelliklere bakarak sadece o kişiye özel tanı ve tedavi opsiyonları sunan girişim, hastalarının tedavilere verdiği tepkilere göre de algoritmasını iyileştirebiliyor.

Bu arada Massive Bio’nun hastane gibi sağlık kuruluşlarıyla entegre olarak tüm doktorlar ve kanser hastaları tarafından aynı anda ve kolayca kullanılması da mümkün.

Massive Bio’nun platformunu Çağatay Çulcuoğlu 3 ana maddede şöyle özetliyor:

Tümör konseyi – ABD’nin ünlü kanser merkezlerinde görev de alan yaklaşık 50 kişilik medikal onkologlar, radyolog ve bioinformatik bilim insanlarını bir araya getirerek hastaların vakalarına kolektif bir şekilde bakmalarını sağlıyoruz, yani büyük merkezlerdeki deneyimi birleştirerek diğer yerlere transfer ediyoruz.

Kişiye özel müşteri hizmetleri- Hastaya ve hastanın doktoruna klinik açıdan karar verme anlamda yardım ettikten sonra bu yardımların hastanın bulunduğu ortamda uygulanması için yardım ediyoruz. Mesela sigortadan para alınması için destek verilmesi, hastanın klinik çalışmalara yönlendirilmesi veya genetik testlerin seçilmesi gibi.

Büyük veri platformu - En son olarak ta hasta bilgileri, test bilgileri, tedavi haritaları ve hastadan toplanmış olan sonuç verilerine bakarak oluşturmuş olduğumuz yapay zekâ tabanlı ve gerçek zamanlı büyük bir veri platformuna sahibiz.

“Kişiselleştirilmiş hedefe yönelik kanser tedavisi, kişinin tümörünün genetik özelliklerine göre tedavi seçiminin belirlenmesi anlamına geliyor. Meme, mide, akciğer, beyin, prostat, bağırsak kanserleri başta olmak üzere 40’tan fazla kanserde hedefe yönelik tedaviler başarıyla uygulanırken, kemoterapide görülen örneğin saç dökülmesi, kan değerlerinde düşme ve bağışıklığın baskılanması gibi sorunlar, hedefe yönelik ilaçların çoğunda görülmüyor. Türkiye’de Ekim ayında katıldığım ICONS 2017 konferansında, Türkiye’de hastaların genetik yapılarına bakılararak yeni tedavi yöntemlerinin dikkate alınmasının önemli bir gelişme. Bir hastaya ait tüm verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi saatler alacak bir çalışma; ancak onkologların her hasta için bu kadar vakit ayırması mümkün olmuyor. Massive Bio gibi teknoloji ve ortak değerlendirme platformlarını oluşturarak daha etkili sonuçlar elde etme imkanı mevcut” diye ekliyor şirketin kurucu ortağı ve Cancer Treatment Centers of America kanser tedavisi merkezi direktörü kıdemli öğretim üyesi Dr. Loaiza Bonilla.