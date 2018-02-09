'2. tura kalırız'

AFRİN ZORUNLULUKTU

(Afrin harekâtı) Afrin bir zorunluluktu. Afrin’den sonra Menbiç ve Fırat’ın doğusunda gereği yapılmalıdır. Fırat’ın doğusu ve Menbiç, içerideki ‘bravo ağabey’ operasyonuna kurban edilmemelidir. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, takipçisi olacağız.



(MHP ile hısım mısınız, hasım mı) Biz kimse ile ne hasımız ne de hısımız. Biz MHP’nin devamı değiliz. Biz CHP’nin benzeri değiliz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de hasmı değiliz. Biz yorulan, huzur kaçan, neşesi kaçan, sıradan insanların arasında olan asgari müştereklerin, kardeşlik, yardımlaşma, güven duygusunun ortadan kalktığı bir Türkiye’de yeniden huzuru, güveni ve kardeşlik duygusunu oluşturabilmek için bir proje ortaya koyan, ufuk, iddia ortaya koyan siyasi partiyiz.



(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi) Oradan bir ittifak arayışı çıkar mı? Sanmıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı, Saadet Partisi ile ittifak yapmak ister mi? Kesinlikle. Saadet Partisi yönetimi buna ‘evet’ der mi? An itibarıyla sanmıyorum.





TANIRIM ÇÜNKÜ BİR RİZELİYLE EVLİYİM

(Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız) Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı HDP ile en derin ahbaplığı, dostluğu, işbirliğini yapan şahıs. Türkiye’ye o zaman Abdullah Öcalan ile müzakere yolunu açan kişi, çözüm sürecini, açılımı, demokratik açılımı, ortaya koyan kişi. Şimdi bugün canı istedi, pür milliyetçi bir dile döndü ve geri kalan herkes HDP ile aynı blokta. Ben aday olduğum takdirde Sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor demektir. Bu güzel bir psikoloji. Bildiğim kadarıyla HDP, CHP adaylarını çıkaracak, saray koalisyonu da Sayın Erdoğan’ı aday çıkaracak. Başkaları çıkmadığı takdirde bugün itibarıyla 4 adaylı bir yarış gibi görünüyor. Biz ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan’ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda, CHP’nin adayı kalıyor Erdoğan’ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır, ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim.





GÜÇLÜ BİR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI ÖNERİLDİ

Özellikle Sayın Erdoğan’ı çok seven gruplara sesleniyorum, ‘merhaba’ diyecek kimse kalmadı. Siyasetçinin problemini siyasetçi çözer. Gazeteci çözemez, para ödediği danışmanı çözemez, biat etmiş bürokrasi çözemez. İlk önce o biat etmiş bürokrat satar. Sayın Erdoğan hapishaneye giderken yanında olanlara bir bakın. Sayın Erdoğan’ın partisi kapatılırken beyanat verip, ceza ödeyenlere bir bakın. Nevzat Ercan, Meral Akşener, Rıza Akçalı... Sayın Erdoğan bir iftiraya uğradı, 4 gün sonra beni aradı 35 dakika bir konuşma yaptık. Sonra güçlü bir başbakan yardımcılığı teklif edildi. Soru şu; bunu kabul etseydim, bugün ölmüş anama sövülür müydü? Sövülmezdi.





AK PARTİ’DEN OY GELECEK

(İYİ Parti’nin oy oranı) Benim ilgilendiğim alan, 2001’de bu tarafa kaymış 15 puanlık yani yüzde 30’luk ya da 47’nin 15’inden oy almak. Şeytanlaştırılmaya çalışılabilirim ama sahada bir vicdanın olduğunu biliyorum. İsim isim vereyim şaşırırsınız. Herkesin bugün olduğu gibi masa altından telefon etmediği dönemlerde, herkesin omzunda elim var. Bu da bir vicdanı getiriyor. Onun için kim şeytanlaştırırsa şeytanlaştırsın, tutmadığını düşünüyorum. AK Parti’den İYİ Parti’ye kayacak başlangıç için söylediğim 15 puan yani yüzde 30-32-35 arasındadır.





ERKEN SEÇİM ÖNGÜRÜSÜ

Akşener, toplantıda “Bir erken seçim bekliyor musunuz?” sorusuna, “Eğer bir erken seçim olacaksa bir öngörü olarak 15 Temmuz 2018’i tarih olarak öngörüyorum. Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Sadece bir öngörü” diye yanıt verdi.