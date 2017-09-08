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    2 terör örgütü çatıştı: Ölüler ve yaralılar var

    AA
    08.09.2017 - 20:31 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 20:31

    Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde, terör örgütleri Taliban ile DEAŞ arasında çatışma çıktığı bildirildi.

    Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyeleriyle Taliban militanlarının, Kuş Tepe'nin Berme Huşk bölgesinde çatışmaya girdiğini söyledi.

    AÇIKLAMA YAPILMADI

    Çatışmada, 3 Taliban militanı ile 2 DEAŞ mensubunun öldüğünü ifade eden Türkistani, 4 DEAŞ üyesiyle 2 Taliban militanının da yaralandığını belirtti.
    Çatışmanın neden çıktığı bilinmezken, konuyla ilgili her iki örgüt de henüz açıklama yapmadı. Taliban ile DEAŞ, Cüzcan vilayetinde daha önce de birkaç kez çatışmıştı.

    Etiketler: taliban , deaş , çatışma
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