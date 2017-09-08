2 terör örgütü çatıştı: Ölüler ve yaralılar var

Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyeleriyle Taliban militanlarının, Kuş Tepe'nin Berme Huşk bölgesinde çatışmaya girdiğini söyledi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Çatışmada, 3 Taliban militanı ile 2 DEAŞ mensubunun öldüğünü ifade eden Türkistani, 4 DEAŞ üyesiyle 2 Taliban militanının da yaralandığını belirtti.

Çatışmanın neden çıktığı bilinmezken, konuyla ilgili her iki örgüt de henüz açıklama yapmadı. Taliban ile DEAŞ, Cüzcan vilayetinde daha önce de birkaç kez çatışmıştı.