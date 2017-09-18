2 sağlıklı makarna salatası tarifi

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU, ÇİLEKLİ KABAK MAKARNASI SALATASI

Malzemeler:

Kabak makarnası için 2 kabak, 2-3 yemek kaşığı ufalanmış keçi peyniri, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1/4 çay kaşığı biber, 1/3 ila 1/2 orta olgun avokado. Salata için 3 büyük ıspanak yaprağı (1 su bardağı kıyılmış), 3 yemek kaşığı ceviz, 60 gram füme somon, 1 su bardağı kıyılmış çilek, balzamik veya normal sirke (isteğe bağlı), dilediğiniz kadar biber ve tuz.

Hazırlanışı:

Öncelikle sebze ve meyvelerinizi temizleyip, yıkayın. Kabaklarınızı soyun ve makarnalık hale getirin. Küçük bir kapta, avokado, yağ, limon ve peyniri karıştırın ve bir krema olana kadar birkaç dakika ateşte çevirin. Daha sonra kabakları ve makarnayı ekleyin. Kabak ve krema iyice karışana kadar çevirin. Yaklaşık 5 dakika orta derece ısıda çevirmeye devam edin. Çok yumuşamadan ateşten alın ve biberleri ekleyin.

Salata için ıspanağınızı doğrayın ve hafifçe buharlanması için mikrodalgada 30 saniye çevirin. Dilerseniz çok hafif tavada da çevirebilirsiniz.

Kabaklı makarnanızı geniş bir tabağa koyun. Yanına ıspanağı ve çileği üzerine de somonu koyun. Üzerine ceviz serpin ve balzamik sosla tatlandırın. Dilediğiniz kadar tuz ve biber ekleyin. Sağlıklı ve bir o kadar lezzetli makarnanız hazır!

SİYAH FASULYE VE KİNOA NOODLE SALATASI

Malzemeler:

250 gr siyah fasulye ve kinoa noodle, kıyılmış 2 bardak domates, 2 su bardağı soyulmuş ve kıyılmış salatalık, 3/4 fincan doğranmış kırmızı soğan, 3 yemek kaşığı balzamik sirke, 2 yemek kaşığı kıyılmış fesleğen, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay kaşığı Hindistan cevizi şekeri, 1/4 çay kaşığı ezilmiş kırmızıbiber, 1 buçuk çay kaşığı deniz tuzu

Hazırlanışı:

Noodle paketini talimatlarına göre pişirin. Soğuması için pişmiş makarnanın üzerinde soğuk su gezdirin. Domates, salatalık ve soğanları büyük bir kapta noodle’a ekleyin.

Balzamik sirke, fesleğen, zeytinyağı, hindistancevizi, ezilmiş kırmızıbiber ve tuzu bir kapta çırpın. Makarnanızın üzerine dökün ve iyice karıştırın. İyice soğuduktan sonra afiyetle yiyin.