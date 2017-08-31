2 saatlik uykuyla tıp

Kütahya merkezde yer alan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyo ve televizyon bölümünden 2016’da mezun olan Nuriye Kalkmaz, MF-3 puan türünde 1001’inci başarı sırasıyla Türkiye’nin en yüksek puanlı tıp fakültelerinden Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazandı. Anne ve babası işçi olan Kalkmaz, mezun olduktan sonra bir yıl daha üniversite sınavlarına hazırlandı. Günde sadece 2 saat uyuyan ve ortalama 1000 soru çözen başarılı öğrenci, lise 9’uncu sınıftan sonra hiç görmediği matematik ve fen derslerine edindiği test kitaplarıyla çalıştı. Geçen yıl istediği bölümü kazanamadı ancak bir sene boyunca okul ve etüt merkezinde öğretmenlerinin desteğiyle netlerini arttırdı. Başarısının meslek liselerinde eğitim alan diğer öğrencilere ilham olmasını istediğini söyleyen Nuriye Kalkmaz, kendisini tıp fakültesi kazanmaya götüren süreci Hürriyet’e anlattı:



HEDEFİM BEYİN CERRAHİ

“Dört kardeşiz. Babam şoför, annem ise işçi. Ben ve yaşları benden küçük üç kardeşimin eğitimlerini sürdürmesi için gece gündüz çalışıyorlar. Ailem, tüm bu süreçte bana bütün maddi ve manevi desteği verdi. Meslek lisesine isteyerek kaydolmadım, puanım Anadolu ve fen lisesi için yeterli olmadı. Fakat 9’uncu sınıfta öğretmenlerim benim başarılı olabileceğimi ve üniversite sınavlarına hazırlanmam gerektiğini söyledi. 9’uncu sınıf dışında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersi görmedim. Geçen yıl liseden 84 ortalamayla mezun oldum. Ancak YGS-LYS’de istediğim puanı yakalayamadım. Kütahya’da bir etüt merkezine kaydoldum ve bir yıl boyunca sadece 2 saat uykuyla, günde 1000 soru çözerek ve bol bol konu tekrarı yaparak hazırlandım. Tıp eğitimi almayı 11’inci sınıftan beri hedefliyordum. Özellikle beyin cerrahisi alanında uzmanlaşmayı düşünüyorum. Bu alan çok ilgimi çekiyor. Üniversitede bu alanda araştırmalar yapmak istiyorum.”