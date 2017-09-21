2 projesini Dubai’de tanıttı

İstanbul Küçükyalı’da konumlandırılan Nidapark Küçükyalı projesinin ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan belediye hizmet ve park alanlarından oluştuğunu söyleyen Özcan Tahincioğlu; “Nidapark Küçükyalı, 1+1’den 4+1’e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofisler sahiplerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açacak. Projenin yüzde 54’lik kısmı ticaret ve konut alanı olarak değerlendirilirken, yüzde 46’lik kısmı ise halka da hizmet edecek kamu alanı olarak kullanılacak. Çok yakın süre içerisinde sizlerle buluşturmaya hazırlandığımız bir diğer projemiz olan Nidapark Bomonti; 100 yılı aşkın tarihiyle, eski İstanbul’un prestij sahibi semti Bomonti’nin ve şehrin yeni gözdesi olmaya aday bir proje. Bölgenin en kapsamlı karma projelerinden Nidapark Bomonti, yaşam, ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra meydan kullanımı da sunacak” dedi.

2017 yılını yapılan kampanyalarla güzel ve verimli geçirdiklerini ifade eden Tahincioğlu “Gelen talepler kampanyanın amacına hizmet ettiğinin en güzel kanıtı oldu. Önümüzdeki dönemde de bu tarz kampanyaların içinde olarak ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.