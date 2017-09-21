Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>2 projesini Dubai’de tanıttı

2 projesini Dubai’de tanıttı

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 21:27 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 21:27

TAHİNCİOĞLU, Dubai’de düzenlenen Cityscape Global 2017 Fuarı’na bu yıl da 2 projesi ile katıldı. Cityscape Global 2017 fuarında Nidapark Bomonti ve Nidapark Küçükyalı projelerini görücüye çıkaran Tahincioğlu uluslararası platformda da yatırımcılarla buluştu. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendiriyor ve yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansiyeli ve vizyonunu göstermek adına bu fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

İstanbul Küçükyalı’da konumlandırılan Nidapark Küçükyalı projesinin ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan belediye hizmet ve park alanlarından oluştuğunu söyleyen Özcan Tahincioğlu; “Nidapark Küçükyalı, 1+1’den 4+1’e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofisler sahiplerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açacak. Projenin yüzde 54’lik kısmı ticaret ve konut alanı olarak değerlendirilirken, yüzde 46’lik kısmı ise halka da hizmet edecek kamu alanı olarak kullanılacak. Çok yakın süre içerisinde sizlerle buluşturmaya hazırlandığımız bir diğer projemiz olan Nidapark Bomonti; 100 yılı aşkın tarihiyle, eski İstanbul’un prestij sahibi semti Bomonti’nin ve şehrin yeni gözdesi olmaya aday bir proje. Bölgenin en kapsamlı karma projelerinden Nidapark Bomonti, yaşam, ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra meydan kullanımı da sunacak” dedi.

2017 yılını yapılan kampanyalarla güzel ve verimli geçirdiklerini ifade eden Tahincioğlu “Gelen talepler kampanyanın amacına hizmet ettiğinin en güzel kanıtı oldu. Önümüzdeki dönemde de bu tarz kampanyaların içinde olarak ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: Dubai , Tahincioğlu , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri