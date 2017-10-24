2 pet şişeye 1 kalem: ‘Kalemmatik’

Seyhan Belediyesi, hem çevre dostu hem de eğitime destek veren projede okullara ‘Kalemmatik’ cihazları yerleştiriyor. Doğaya atıldığı zaman yok olması uzun yıllar alan pet şişeler ilçede bulunan okullara konulan cihazlara atılıyor. Cihaza atılan her iki pet şişeye cihaz bir kalem veriyor. Toplanan pet şişelerden elde edilen gelirle de tekerlekli sandalye alınıp ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara veriliyor.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, uygulamanın hayata geçtiği pilot okul olan İsmet İnönü İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Çevreye ve doğaya önem gösteren bir belediye olmak istediklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, bu anlamda hem doğayı koruyan hem de çocuklara çevre bilincini aşılayan bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.



Başkan Karalar, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesini istediklerini belirterek, “Çocuklarımıza aynı zamanda temiz bir çevre, temiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Biliyorsunuz bir pet şişe doğada yüz yıllar içerisinde kayboluyor ve şekil değiştiriyor. Bir pet şişe uzun yıllar doğayı kirletiyor. Bu projede çocuklarımızın doğaya karşı bilinçlendirmek ve çevre temizliği konusunda teşvik etmek istiyoruz. Doğaya verdiğimiz önem ile doğa dostu belediye olmaya çalışıyoruz” dedi.

Projenin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten veliler ve öğrenciler Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.