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    Zeytin Dalı Harekâtı'nın komutanı Korgeneral Temel, Burseya Dağı'nda

    AA
    29.01.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekâtı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.

    Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.

    Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü.  İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.

    Burseya Dağı, dün TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı. Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik 20 Ocak'ta başlayan harekat 10. gününde devam ediyor.

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    Etiketler: Zeytin Dalı Operasyonu , son dakika
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