2 motosiklet, 1 halat, 1 otomobil... 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 karayolunun sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alim Tuncay, arıza yapan arkadaşının motosikletini, halalta kendi motosikletine bağlayarak götürmek için yola çıktı. Alim Tuncay yönetimindeki 14 FJ 248 plakalı motosiklet ile Deniz Doğan yönetimindekiÿ14 DV 728 plakalı motosikletin birbirine bağlı olduğu halata kavşakta, İstanbul yönüne giden Mehmet Cemil Yeşil yönetimindeki 54 YK 300 plakalı otomobil çarptı. Kazada, savrulan motosikletlerin sürücüleri Tuncay ve Doğan yaralandı.

"HALATI GÖREMEDİM"

Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Cemil Yeşil, motosikletlerin arasında bulunan halatı görmediğini ifade ederek, Birbirlerini halatla çekiyorlarmış. Motosikletin biri geçti. Ben de aralarından geçmek istedim. Halatı göremedim, halata çarptım dedi.