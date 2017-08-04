MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>2 motosiklet, 1 halat, 1 otomobil... 2 yaralı

    2 motosiklet, 1 halat, 1 otomobil... 2 yaralı

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 22:50Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:50

    BOLU’da, arıza nedeniyle birbirlerini çeken iki motosikletin arasındaki halata otomobil çarptı. Kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.

    Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 karayolunun sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alim Tuncay, arıza yapan arkadaşının motosikletini, halalta kendi motosikletine bağlayarak götürmek için yola çıktı. Alim Tuncay yönetimindeki 14 FJ 248 plakalı motosiklet ile Deniz Doğan yönetimindekiÿ14 DV 728 plakalı motosikletin birbirine bağlı olduğu halata kavşakta, İstanbul yönüne giden Mehmet Cemil Yeşil yönetimindeki 54 YK 300 plakalı otomobil çarptı. Kazada, savrulan motosikletlerin sürücüleri Tuncay ve Doğan yaralandı.

    "HALATI GÖREMEDİM"

    Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı.

    Otomobil sürücüsü Mehmet Cemil Yeşil, motosikletlerin arasında bulunan halatı görmediğini ifade ederek, Birbirlerini halatla çekiyorlarmış. Motosikletin biri geçti. Ben de aralarından geçmek istedim. Halatı göremedim, halata çarptım dedi.

     

    Etiketler: boluı , kaza , halat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri