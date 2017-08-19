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    2 MKP'li kendilerini patlattı

    DHA
    19 Ağustos 2017 - 00:38Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 00:38

    TUNCELİ’nin Hozat ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir evde operasyon yapılan MKP’li 2 terörist, ‘teslim ol’ çağrısına uymayıp, evin banyosunda kendilerini patlatarak öldü.

    Yenidoğdu köyündeki bir evde kendini patlatan 2 MKP’li teröristle ile ilgili olarak Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “18.08.2017’de İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Hozat- Yenidoğdu köyümüzde MKP terör örgütü üyesi 2 erkek terörist teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.

    Olay bölgesinde ölü 2 terörist ile birlikte 1 Kalaşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası ve 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.”

    Etiketler: Tunceli , MKP , gazetehaberleri
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