2 MKP'li kendilerini patlattı

Yenidoğdu köyündeki bir evde kendini patlatan 2 MKP’li teröristle ile ilgili olarak Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “18.08.2017’de İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Hozat- Yenidoğdu köyümüzde MKP terör örgütü üyesi 2 erkek terörist teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır.



Olay bölgesinde ölü 2 terörist ile birlikte 1 Kalaşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası ve 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.”



