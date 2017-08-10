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2 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 00:26Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 00:26

2010 yılında Gökhan Erdoğan’ın kişisel bir blog olarak başlattığı ve 2013 yılı sonu itibariyle turizmde B2B çalışmalara ağırlık veren turizm teknolojileri ve pazarlama konusunda içerik üreten Uzak Rota, Inflow Travel Summit CEO’su Emre Gelen ve Afi ajans ortağı Afşin Avcı’dan 2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Egirisim.com’da yer alan haberde açıklama yapan Erdoğan, “Bu yatırımla birlikte çok daha kaliteli hizmet sağlamayı ve genişleyerek 2.5 saatlik uçuş mesafemizdeki tüm ülkelerde Uzakrota’yı konumlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Etiketler: Startup , Gökhan Erdoğan , B2B
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