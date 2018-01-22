2 milyon liraya milli E-Posta

Kamu kurumları zorunlu olarak bu sistem üzerinden haberleşecek, vatandaşlar ise isterlerse bu sisteme geçecekler. Sistemin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. 2018 yılı yatırım programında yer alan bilgilere göre, milli e-posta sisteminin çalışmalarına bu yıl başlanacak. Önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1 milyon TL harcanacak. Kalan 1 milyon TL’nin de 2019 yılı içinde harcanması planlanıyor. Sistemin kuruluş amacı, bilgilerin yurtdışına çıkmadan çok daha güvenli bir şekilde dolaşıma sokulması olarak açıklanıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da böylece verilerin emniyetli bir şekilde dolaşımını sağlayacaklarını belirterek, şunları söylemişti:

“E-posta özellikle iletişim anlamında çok önemli bir platform oldu. Buradaki en önemli olay şu. Bir e-posta attığınızda ülke dışına çıkıyor, dünyada belli yerleri dolaşıp, öyle gideceği yere varıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında birilerinin bu e-postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var. Ayrıca bundan kaynaklı çok ciddi paralar ödeniyor, bu anlamda da ciddi tasarruflar sağlamış olacağız. Bu ülkemiz için bu sektörde yapacağımız çok önemli bir iş olacak. Proje Türk mühendislerin çalışması. Kamu ve özel sektör bu projeyi birlikte yapıyor.” Kurulacak olan milli e-posta sisteminin ismi ise çalışmaların olgunlaşmasının ardından belirlenecek. Bunun için anket ve yarışma düzenlenerek, isim önerilerinin halka sorulması planlanıyor. 2018 yılında milli e-posta servisinin yanı sıra kamunun veri güvenliğinin sağlanabilmesi için, kripto cihazlarına da yatırım yapılacak. Halen kamu kurumları, veri iletişiminde daha güvenli adım atabilmek için kamunet sanal ağını kullanıyor. Bu sistemde, veri iletişimi kurumlar arası internete kapalı olan daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak, siber güvenlik riskleri minimize ediliyor. Kamunun ortak uygulamaları için uygun altyapı da oluşturulabiliyor. Bu ağın daha güvenilir olması için de veri trafiğini şifreleme özelliğine sahip 150 kripto cihazı alınması planlanıyor. Cihazlar, 2018 ve 2019 yılları içinde alınacak. İlk yıl 4 milyon TL’lik, 2019 yılına gelindiğinde ise 5 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alınacak. Böylece toplam 9 milyon 950 bin liralık kripot cihazı alımı yapılacak.