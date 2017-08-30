2 milyarlık yatırım planı

Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Erdinç Varlıbaş ile Hyatt International EAME Bölgesi İş Geliştirme ve Gayrimenkulden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Penev, Access Otelcilik ve Turizm Yatırım Danışmanlığı Başkanı Haluk Özdoğan’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Projeleri hakkında bilgi veren Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdinç Varlıbaş, “77 oda olacak şekilde planlanan otelin, kendine ait bir de plajı olacak. Her odasında sonsuz deniz manzarası sunacak otelde, 1+1 ve 4+1 olmak kaydıyla 62 özel rezidans yer alacak. 2016 Ekim ayı ile başlayan inşaat çalışmasının bugünlerde yüzde 40’ı tamamlandı. Hedefimiz 2019 yazı ile otel ve plajı ile aynı anda hizmete almak. 62 adet rezidansın 14 adetlik kısmı satıldı.

Yalıkavak projemiz toplamda 120 milyon Euro ’ya mal oldu” dedi. İstanbul, İzmir ve Bodrum’da konut faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Varlıbaş, “Kurtköy’de 750, İzmir’de 350 konutluk projelerimiz olacak. Bodrum’da iki tane konut projesi daha yapacağız ve son olarak Atina’da 200 konutluk bir başka projenin de hazırlıklarını yürütüyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Kurtköy, İzmir ve Bodrum projelerinin de devreye alınmasıyla yurtiçi toplam yatırım tutarımız 2 milyar TL’yi, yurtdışı yatırım tutarımız ise 250 milyon Euro’yu bulacak” dedi.