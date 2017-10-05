Dev ihalede 2 milyarlık teklif

EMLAK Konut GYO, İstanbul Küçükçekmece’de 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde geliştireceği ‘Bizim Mahalle’ için ihalelere start verdi. 6 etaptan oluşacak

projenin ikinci etap ihalesinin son oturumu dün gerçekleşti. Dağ Mühendislik ikinci etapta ipi göğüsledi. 3 firmanın kıran kırana yarıştığı ihalede Dağ Mühendislik 2 milyar lira satış toplam geliri taahhüt ederken Emlak Konut’a da yüzde 27.55 paya denk gelen 551 milyon lira önererek ihaleyi kazandı.

Bizim Mahalle’nin ikinci etabı toplamda 118 bin 98 metrekarelik alandan oluşuyor. 91 bin 728 metrekarelik 3 parseli konut ve ticaret alanı imarına sahip ikinci etap kapsamında 7 bin 800 metrekarelik özel anaokulu alanı, 10 bin 36 metrekarelik ortaokul alanı ve 8 bin 530 metrekarelik park alanı bulunuyor. Bizim Mahalle ikinci etap kapsamında ticaret ve konut imarına sahip 3 parselin inşaat izni 149 bin 514 metrekare olarak belirlendi. 2. etabın tamamında ise 157 bin 315 metrekarelik inşaat izni bulunuyor.

1. ETAP İPTAL OLDU

Aynı projenin birinci etabı için yapılan ihale ise iptal oldu. İhalede en yüksek teklif BE-MA İnşaat & Osmanbey Emlak & Bilal Pars Yapı İş Ortaklığından gelmişti. Ortaklık, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak 1 milyar 785 milyon lira öneride bulunurken, bunun yüzde 26’sına karşılık gelen 464 milyon 100 bin lirayı Emlak Konut GYO’ya teklif etmişti. Ancak bu rakam arsanın ekspertiz değerinin altında kaldı. Bu nedenle projenin ilk etap ihalesinin iptal edilmesine karar verildi.