2 konut projesine 350 milyon TL yatırım

Mahmutbey’deki Luxera Meydan projesi 3 farklı metro hattının ortasında yer alırken, Luxera Yenibosna projesi metroya yakınlığıyla dikkat çekiyor. Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Sektörümüzde yalnızca nitelikli konut projeleri geliştirmenin ötesinde, Luxera markamızla lüksü ulaşılabilir seviyelerde sunmayı amaçlıyoruz. Bu noktada projelerimizde birinci sınıf malzemeleri ve alanın önde gelen markalarını tercih ediyoruz. Maliyetlerimiz her ne kadar yükselse de minimum karlılıkla müşteri memnuniyetimizi yüksek tutmayı amaçlıyoruz” dedi. Luxera Yenibosna projesinde 110 konut ve 4 bin metrekare ticari alan yer alıyor. 1+1 daire fiyatları 399 bin TL’den başlarken teslimler Ağustos 2019’da yapılacak. Ataköy- Halkalı metrosunun en hareketli istasyonlarından birine komşu konumunda yer alan Luxera Yenibosna, Atatürk Havalimanı’na 4 dakikalık mesafede yer alıyor. Luxera Meydan’da ise 242 daire ile 50 ticari ünite yer alıyor. Projede daireler 333 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken teslimlerin de Aralık 2019’da yapılması planlanıyor.