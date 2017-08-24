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    2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi vefat etti

    ERZURUM (İHA)
    24 Ağustos 2017 - 23:53Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:55

    Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

    Son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı (80) dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece saatlerinde hayatını kaybetti.

    Zekai Aksakallı'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının ardından Erzurum'a hareket ettiği belirtildi. Cenazenin Erzurum'da Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi’nde kaldırılacağı bildirildi.

    Etiketler: Zekai Aksakallı , Erzurum , Halise Aksakallı
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