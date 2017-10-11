2 kişiyi öldüren şüpheliyi siteye alan güvenlik görevlisine 5 ay hapis

Olay, merkez Kayapınar İlçesi’nde 7 Ağustos 2015 günü meydana geldi. 31 yaşındaki Dursun Cansız, eski kız arkadaşı 30 yaşındaki Zeliha Güvendik kızın ailesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aile, site güvenlikçisi Nurettin Mutlu’dan yardım istedi. Buna sinirlenen Dursun Cansız üzerinde bulunan iki tabancayı çıkararak Zeliha ile 14 yaşındaki kardeşi Cengizhan Güvendik’i öldürdü, 50 yaşındaki anne Mukaddes Güvendik ile güvenlikçi Nurettin Mutlu’yu ise yaralayarak intihar etti.

Sürdürülen soruşturmada yaralanan güvenlikçi Nurettin Mutlu hakkında ’Görevi kötüye kullanmak’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 2 kişiyi öldüren 2 kişiyi de yaralayan Dursun Cansız’ın olay tarihinde Mersin’den Diyarbakır’a geldiği ve güvenlik görevlisi Nurettin Mutlu’ya selam vererek siteye girdiği kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi sonucu Mutlu’nun Cansız’ı geldiği sitede gitmek istediği evdekilerin onayını almadan içeri aldığı belirtilen iddianame, Diyarbakır 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sırasında site içerisine giren Dursun Cansız’ı görmediğini belirten sanık Nurettin Mutlu, şöyle dedi:

"Zorunlu ihtiyaç olarak yemek sırasında bu olay olduğu için görevimi ihmal etmiş sayılmam. Girişi zorlaştıracak bariyer sistemi olmaması benim kusurum değildir. Site girişinde bulunan bariyer manuel mandaldır. Sanırım o anda açık kalmış. Bu kişinin içeri girdiğini görmediğim için onun geçişine izin vermedim. Bana selam verme olayı olmamıştır. Maddi bir zarar varsa karşılamak isterim. Site sakinleri husumetli olduğu kişiler varsa bunları bildiriyordu. Ancak bunlar bildirmediler."

5 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Nurettin Mutlu’ya ’Görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını sanık lehine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezayı 5 aya düşürerek, ertelenmesine karar verdi.

Nurettin Mutlu’nun kamu görevlisi sıfatına haiz olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanığın Dursun Cansız’ı siteye girişi sırasında durdurmadığı, kimlik kontrolü yapmadığı ve ziyarete gideceği ev ile irtibata geçmediği belirtildi. Dursun Cansız’ın güvenliğe selam vererek ve hiçbir kontrol olmadan siteye girdiği belirtilen kararda, sanık Nurettin Mutlu’nun bu eylemi sonucu, müştekilerin çocuklarının ve kardeşlerinin ölümüne neden olacak şekilde mağduriyetlerine neden olduğu ifade edildi.ÿ

Kararın açıklanmasının ardından Güvendik ailesinin avukatı Cemile Turhallı Balsak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. Kararın yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirten Balsak, "Karar, hak ve nesafet ölçülerine uygun olarak verilmemiş, soruşturmanın genişletilmesi talebimiz kabul görmemiştir. Adil bir yargılama yapılmamıştır. Eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmiş olması sebebiyle; usul ve esas açısından hukuka ve yasalara aykırı olan bu kararın bozulmasını talep ediyoruz" dedi.