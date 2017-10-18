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    "2 kişiyi öldürdüğümü 2 gün sonra öğrendim"

    Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
    18.10.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:

    BURSA’da, aynı gece bıçak ile 20 yaşındaki Hamza Arslan ile 47 yaşındaki Mevlüt Morkoç’u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 23 yaşındaki Samet Şut’un yargılanmasına başlandı. Hakkında iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Şut, "Ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay gecesi de yine fazla miktarda almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü 2 gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan öğrendim. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi.

    Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Samet Şut arkadaşı Hamza Arslan ve babası Mustafa Şut ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakı ile Hamza Arslan’ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Samet Şut, babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi’ndeki Mevlüt Morkoç’un evine gitti. Şut, kendisine uyuşturucu bulamayacağını söyleyip, "Samet senin için Hamza’yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?" diye soran Morkoç’u bu kez yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Şut ise iki gün sonra gözaltına alındı.

    Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmek' suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Şut, çıktığı ilk duruşmada, "Hakim bey ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü uyuşturucu almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi.

    Mahkeme, duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Etiketler: cinayet
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