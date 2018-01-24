2 kilo et yedi

Bir arkadaÅŸÄ±yla Nusr-Et Steakhouseâ€™a giden futbolcu, Ã¶nce ilik suyundan iÃ§ti ardÄ±ndan 2 kiloluk kaburga sipariÅŸ etti. Ramirez, ÅŸeften etini hÄ±zlÄ± kesmesini rica etti.Â
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KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak, bilgi kazanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek ÅŸeyler planlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tüm...KoÃ§ Burcu - BugÃ¼n
BaÅŸarÄ±nÄ±zÄ± diÄŸerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalÄ±, bilgilerin gerçekliÄŸinden emin olmalÄ± ve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanÄ±z,...BoÄŸa Burcu - BugÃ¼n
Evinizde ve özel iliÅŸkilerinizde yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiklikler duygusal anlamda istikararÄ± saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸ birliÄŸine açÄ±k olmanÄ±z durumunda, evinizi veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri...Ä°kizler Burcu - BugÃ¼n
Önemli detaylarÄ± atlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Ä°stediÄŸinizi açÄ±k açÄ±k ortaya koymak iÅŸe yarar çözümler üretmenizde size yardÄ±m edebilir....YengeÃ§ Burcu - BugÃ¼n
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. YanlÄ±ÅŸ nedenlere dayalÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak doÄŸru olmayabilir. OlaylarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - BugÃ¼n
Sahip olduÄŸunuzdan daha fazla paranÄ±z varmÄ±ÅŸ hissine kapÄ±lmayÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ± harcamalardan kaçÄ±nÄ±n. Sizi motive eden kiÅŸilerle görüÅŸebileceÄŸiniz bir hafta...BaÅŸak Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, önemli kiÅŸisel deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - BugÃ¼n
DÄ±ÅŸ etkilere baÄŸlÄ± duygusal durumlarla uÄŸraÅŸabileceÄŸiniz bir hafta sonundasÄ±nÄ±z. BazÄ± kiÅŸilerin yapacaÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri sizi asÄ±l uÄŸraÅŸmanÄ±z gereken iÅŸlerden...Akrep Burcu - BugÃ¼n
DuyduÄŸunuz her ÅŸeye inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Belli anlaÅŸmalar yapmadan ya da bazÄ± sözler vermeden önce, kendi araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± bizzat yapmanÄ±zda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - BugÃ¼n
EndiÅŸelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandÄ±rabilir ve doÄŸru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle baÄŸlantÄ±lÄ± konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalÄ±sÄ±nÄ±z....OÄŸlak Burcu - BugÃ¼n
Çok fazla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± size ters ÅŸekilde geri dönebilir ve size bazÄ± bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi...Kova Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, bazÄ± iÅŸleri ele alÄ±ÅŸ veya uygulayÄ±ÅŸ biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...BalÄ±k Burcu - BugÃ¼n