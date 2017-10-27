Haberler peş peş geldi: 3 kentte 3 korkunç ölüm

KAHRAMANMARAŞ

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu’ndaki bir dondurma fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki yağ makinesinin kapağı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle fabrika çalışanlarından Özgül İnce ağır yaralandı. Hastaneye götürülen İnce, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ADANA

Adana'da bir fabrika personeli Mert Deveci (20), bir müşterinin temizlenen halılarını teslim etmek için merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki eve gitti.

Deveci, halıları eve taşıdığı sırada sokak kapısının üstünden henüz belirlenemeyen nedenle düşen beton bloğun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

HATAY

Hatay'da inşaat halindeki bir binada iskelenin çökmesi sonucu bir işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İskelenin altında kalan sıva ustası Suriye uyruklu Luey Sattuf ve 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri. Sattuf'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı diğer iki işçi ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sattuf'un cenazesi ise aynı hastanenin morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.