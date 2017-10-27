Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Haberler peş peş geldi: 3 kentte 3 korkunç ölüm

    Haberler peş peş geldi: 3 kentte 3 korkunç ölüm

    AA-DHA
    27.10.2017 - 19:56 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ta dondurma fabrikasındaki yağ makinesinin kapağının patlaması sonucu işçilerden Özgül İnce yaşamını yitirdi. Adana'da ise halı yıkama fabrikasında çalışan işçi üzerine beton blok devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Hatay'da da İskelenin çökmesi sonucu Suriye uyruklu bir işçi öldü, 2 işçi de yaralandı

    KAHRAMANMARAŞ

    Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu’ndaki bir dondurma fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki yağ makinesinin kapağı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle fabrika çalışanlarından Özgül İnce ağır yaralandı. Hastaneye götürülen İnce, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    ADANA

    Adana'da bir fabrika personeli Mert Deveci (20), bir müşterinin temizlenen halılarını teslim etmek için merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki eve gitti.
    Deveci, halıları eve taşıdığı sırada sokak kapısının üstünden henüz belirlenemeyen nedenle düşen beton bloğun altında kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    İşçinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    HATAY

    Hatay'da inşaat halindeki bir binada iskelenin çökmesi sonucu bir işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.  İskelenin altında kalan sıva ustası Suriye uyruklu Luey Sattuf ve 2 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri. Sattuf'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Yaralı diğer iki işçi ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sattuf'un cenazesi ise aynı hastanenin morguna sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Kahramanmaraş
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri