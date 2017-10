2 kazla başladı, şimdi çiftlik sahibi

Genç çiftçi projesi kapsamında 22 dönümlük arazi içerisinde 400 kazla başlayan Refik Kalkan isimli işletmeci, kurduğu "Çitli Kanatlı Üretim Çiftliği" ile Doğu Anadolu Bölgesi’ne hitap etmek için çiftliğini daha da genişletecek. Bu işin Batı’da daha yaygın olduğunu, Doğu’da ise halen başlamadığını ifade eden Refik Kalkan, “Biz bu sene Doğuya hitap etmek için kaz işine girdik. Kaz, batıda daha revaçta. Biz de burada yeni bir piyasa edinmek için “Genç çiftçi” projesinden faydalandık. Çocuğumun adına başvurduk. İnşallah tutturabilirsek iyi olur. Hem bizim için hem de Doğu için iyi olur” dedi.

Şu an 400 kazının olduğunu ifade eden Kalkan, “Bunu biraz daha geliştirip çoğaltmayı düşünüyoruz. Doğuya da hitap etmek istiyoruz. Hem kaz etini, hem yumurtasını hem de civcivini satmak için bu işi biraz daha geliştirip Doğuya hitap etmek istiyorum. Bizde dedik ki mademki bu işi yapıyoruz en azından kazları biraz daha çoğaltalım. Van'da da neden olmasın diye ben de “Genç çiftçi” projesi ile bu işe girdim. Geçen yıl diğer kanatlı hayvanlarımın yanında 2 kaz ile başladım bu işe şu an 400 kazım var. Bunları daha da genişlettireceğim. Araştırdım Batı illerinde bayağı bir rağbetli. Diğer kanatlı hayvanlara nazaran hastalıklara biraz daha dayanıklıdırlar. Genç çiftçi projemiz daha yeni onaylandığı için et ve yumurta satışına başlamadık. İnşallah seneye hem yumurta, hem civciv hem de kaz eti satacağız” şeklinde konuştu.

Kaz çiftliğini ziyaret eden Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Lokman Aslan, “Refik bey daha önce bıldırcın, tavuk ve hindi gibi kanatlıları küçük miktarda da olsa yetiştiriyordu. Bunların hastalıkları vesilesiyle yardımcı olmamız için odamıza müracaat etti. Biz ona bu bölgede kazın daha iyi olacağını, sulak bir bölge olduğunu ve kaz yetiştirildiği zaman daha kaliteli bir et elde edebileceğini söyledik. Refik beyde genç çiftçi projesine proje hazırladı ve onaylandı. Biz de Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak sağlık yönünden herhangi bir problem olursa çözeceğimize söz verdik. Zaten diğer kanatlı hayvanların yanında elinde iki kazla bu işi yapıyordu. Şimdi değil 400 kazla bunu devam ettiriyor. Hedefi çok büyük Van'da marka olmak. Bu gidişle de Van'da marka olacağına eminiz. Bu gidişle Van, Türkiye'de kaz markası olma yolunda hızla ilerliyor. Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak biz Refik beye sağlık ve yetiştirme yönünden gerekli yardımları yapacağız” dedi.