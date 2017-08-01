MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>2 kardeş peş peşe öldü

    2 kardeş peş peşe öldü

    FATMA AKSU
    01 Ağustos 2017 - 22:52Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 22:52

    Suriye'den kaçan Rahmun Ailesi’nin çocukları Halit (2) ile Abdurrahman (7 aylık) Antakya’da aniden ateşlenip bir gün içinde peş peşe öldüler.

    Çocukların ölüm belgesine “doğal ölüm” yazıldı. Bulaşıcı hastalıktan şüphe eden Rahmun Ailesi, geride kalan 5 yaşındaki kızlarının hayatından endişe ediyor. 4 yıl önce 3 çocuklarıyla Antakya’ya yerleşen Suriyeli Rahmun Ailesi’nin çocukları Halit (2) Abdurrahman (7 aylık) 28 Temmuz’da ateşlendi.

    Baba Muhammet Rahmun, ikisini de 09.00’da Antakya Devlet Hastanesi’ne götürdü. Çocuk uzmanı Dr. Hasan Aşkar, çocukları muayene etti, ilaç yazıp, eve gönderdi. Halit, 17.00 sıralarında kusmaya başlayınca, aynı hastaneye götüren Muhammet Rahmun bir pratisyen hekimin kusmayı önleyici bir ilaç da yazıp, eve gönderdiğini söyledi. Baba, eve dönerken durumu ağırlaşan Halit’i hemen Özel Defne Hastanesi’ne götürdü. Kısa süre sonra arayan eşi Abdurrahman’ın da ağırlaştığını söyledi. Muhammet Rahmun, aynı hastanenin yoğun bakımında yer olmadığı için Halit’i Özel Mozaik Hastanesi’ne yatırdı. Hastanede beklerken, bir doktorun gelip kendisini devlet hastanesine yönlendirdiğini belirten Muhammet Rahmun, “Oğlumu Antakya Devlet Hastanesi’ne götürdüm. O sırada Halil’in ölüm haberi geldi. 29 Temmuz 08.00 gibi de küçük oğlumun ölüm haberini aldım” dedi.

    MENİNGOKOKSEMİ ŞÜPHESİ!

    Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nde iki kardeşi muayene ettiği söylenen Çocuk Doktoru Hasan Aşkar, “Önce zatürre tanısı koyduk ama bu kadar hızlı öldürmesi üzerine meningokoksemi olduğunu düşündük Tanı konmadan çok hızlı bir ölüm oldu. Ancak otopsiden sonra tanı konur. Ben arkadaşlara da danıştım bugün. Koruyucu olarak hap aldık. Bebeklerin ailesi gitti bir daha gelmedi” dedi. Özellikle beş yaş altı çocuklarda görülen memingokoksemi, tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık. Hastalık beyin zarında başlayıp hızla tüm vücuda yayılıyor. Solunum, yakın temas ve tükürükle bulaşabiliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , suriyeli , ölüm
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri