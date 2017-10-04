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2 jeotermal tesis ihaleye çıkıyor

AA
04.10.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

Kırşehir'in Merkez ve Mucur ilçesindeki 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Buna göre, Kırşehir Merkez ve Mucur'daki 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkıldı.

Saha büyüklükleri bin 20 hektar ile 4 bin 454 hektar, muhammen bedelleri ise 20 bin 110 lira ve 87 bin 773 lira olan sahalar için ihaleler 24 Ekim Salı günü Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak..

Mucur'daki sahanın ihalesi 10.15'te, Kırşehir Merkez'deki sahanın ihalesi ise 10.30'da gerçekleştirilecek. İlgililer ihalelerin gerçekleştirileceği saate kadar başvuruda bulunabilecekler.

Etiketler: jeotermal tesis , jeotermal ihale , kırşehir
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