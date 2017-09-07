2 ilden üzücü haber: Çocuklardan biri öldü diğeri yaralı

Balıkesir ve Ankara'dan iki üzücü haber geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Gazicelal Mahallesi Özdemir Kent Sitesi'nde meydana geldi. Dairenin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğu demirlerinin arasından sıyrılarak yere düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen kız çocuğu, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen minik Serra hayata tutunamadı.

KOMŞULARI AKIN ETTİ

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeni Fuat Yelen ve Merkez Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni Güldan Yelen’in 2 kızından küçüğü olan Serra Yelen, bugün ikindide Alsancak Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları içinde toprağa verildi. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen ailenin acısına eğitim camiası ortak olmaya çalıştı. Cenazeye Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Eğitim-Bir Sen İlçe Başkanı Muharrem Yenigün, okul müdürleri, öğretmenler ve komşuları ile yakınları katıldı.

ANKARA'DA YARALI KURTULDU

Başkent'te balkonun demir parmaklıklarından sarkan 2 yaşındaki bebek, 3'üncü kattan aşağıya düşerek yaralandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazal K. isimli 2 yaşındaki bebek, 1889/4. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan aşağıya sarktı.

Demir parmaklıklardan sarktığı esnada dengesini kaybeden bebek, 3'üncü kattan toprak zemine düşerek yaralandı. Bebeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bebeği hastaneye kaldırdı.