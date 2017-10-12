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    2 gün boyunca aynı evde yaşadılar! 3. günün sabahı...

    MUĞLA (İHA)
    12.10.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Milas ilçesinde aralarında bir Türk ve 4 Suriyeli’nin olduğu 5 kişilik çete, 35 yaşındaki Milaslı bir kişiyi evlilik vaadi yaptığı ileri sürülerek dolandırdı. İlk olarak İmam Nikahı kıyılarak gerçekleşen evlilik ise sadece 2 gün sürdü.

    Milas’ta ikamet ettiği öğrenilen M.S. adlı bir kişinin aracılık yaptığı, Suriye uyruklu ve Hatay’da yaşayan M.H., A.E., M.Y.B. adlı dolandırıcılar, 1993 doğumlu D.H. adlı gelin adayını da alarak Hatay’dan Milas’a geldiler. Yapılan ilk görüşmenin ardından evlenmeyi kabul eden çiftler arasında imam nikâhı kıyıldı. Çiftler ve yakınları nikâhın ardından düğün alışverişini de yaptılar.

    2 gün boyunca aynı evde gelin adayı D.H. ile birlikte yaşayan Ö.U., 3’ncü gün sabah saatlerinden köydeki arazilerine bakmak üzere evinden ayrıldı. Bu ayrılışı fırsat bilen D.H. yakınlarına haber vererek, düğün öncesi alınan altın ve kıyafetlerle evden ayrıldı. Komşular tarafından durumun fark edilmesi üzerine, damat Ö.U.’ya haber verildi. Eve gelen damat, gelini ve alınan ziynet eşyalarını göremeyince dolandırıldığını anladı ve polise haber verdi.

    Olay yerine gelen Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ilk incelemelerin ardından MOBESE görüntülerini izleyerek, Hatay plakalı aracı tespit etti. Çevre il ve ilçe emniyet müdürlükleri olaydan haberdar edilerek, araç ve içindeki şahıslar takibe alındı. Denizli’ye bağlı Çardak ilçe sınırları içerisinde durdurulan araç ve şüpheliler gözaltına alındı ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verildi. Bunun üzerine Denizli Çardak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden ekipler, araçla birlikte şüphelileri de alarak Milas’a getirdiler.

    Suriye uyruklu şüphelilerin ilk ifadeleri tercüman aracılığıyla alınırken, 3 Suriye uyruklu şüpheliden; M.H., A.E. ve gelin adayı D.H. gözaltına alınırken, olaya karıştığı belirtilen M.S. ve M.Y.B. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan ele geçirilen altınların toplam tutarının ise yaklaşık 13 bin lira olduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerin başka illerde de benzer suçlara karıştığı ve daha önce aynı suçtan gözaltına alındıkları öğrenildi.

    Etiketler: MUĞLA , Milas , Evlilik
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