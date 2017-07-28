MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>2 gencin otomobildeki sır ölümü

    2 gencin otomobildeki sır ölümü

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 16:12Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 17:50

    Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde otomobilde alkol alan 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti. Jandarma ölüm nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.

    Olay, Samsun’un Vezirköprü İlçesi Karkucak Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Ali Kökkurt (28), Adem Öztürk (23) ve Enes Kandemir (22), 55 HP 225 plakalı otomobilin içerisinde alkol alıp birlikte uyudular. Sabah uyanan Enes Kandemir arkadaşlarının hareketsiz halde bulunca otomobiliyle hastaneye götürdü.

    Otomobilin içerisinde yapılan kontrollerde Ali Kökkurt  ve arkadaşı Adem Öztürk’ün öldükleri tespit edildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Enes Kandemir verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte otomobil içerisinde alkol aldıklarını ve daha sonra uyduklarını söyledi. Yapılan soruşturma sırasında ölenlerden Ali Kökkurt'un 15 gün önce evlendiği belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

     

    Etiketler: sır ölüm , arabada alkol , Ölüm

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri