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    Haberler >Gündem>2. el araç alım sitesinde inanılmaz olay! Telefonu arayınca şoke oldu

    2. el araç alım sitesinde inanılmaz olay! Telefonu arayınca şoke oldu

    İHA
    20.02.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Bursa'da bir vatandaş, milyonlarca kişinin takip ettiği ikinci el araç alım sitesinde kendi arabasını başkasının sattığını görünce, polise şikâyette bulundu. 

    27 yaşındaki İlhan Sağdıç, geçtiğimiz ay verdiği ilanı satmaktan vazgeçtiği için kaldırdı. 1 ay sonra arkadaşlarının söylemesiyle, aynı ilanın, Karacabey ilçesinde 10 bin TL gibi düşük fiyatla başkası tarafından yayınlandığını öğrenen Sağdıç, hemen ilanı veren kişiyi aradı. İlandaki arabanın kendisine ait olduğunu söyleyen ve ilanın kaldırılmasını talep eden Sağdıç, beklenmedik bir cevapla, “İlanı kaldırmıyorum. İstediğin yere şikayet edebilirsin” cevabını aldı.

    İnternet sitesiyle irtibata geçerek ilanı sildiren Sağdıç, emniyet güçlerine de haber verdi. İlanın ardından plakadan kendisine ulaşanlar olduğunu belirten Sağdıç, "Arayanlara Karacabey Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığını söyleyerek kapora almaya çalıştığını öğrendik. Fotoğraflarından kilometresine kadar ilan aynı. Hatta kendi ilanımdan daha güzel düzenlenmiş” diye konuştu.

    Etiketler: 2. el , Otomobil , araç alım sitesi , son dakika
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