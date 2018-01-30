2 bin yıllık 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan İzmir iline tarihi eser götürdükleri ve organize olarak hareket ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdukları şüpheli araçtan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap mayası ele geçirdi.

Olayda M.D., R.P., M.Y., E.Z., H.Ç., A.K., ve S.G., isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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