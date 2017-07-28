2 bin ÅŸiÅŸe aÅŸk mesajÄ±

Londraâ€™da yaÅŸayan Craig Sullivan (49), 18 ay Ã¶nce meme kanserinden kaybettiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni bir hayat arkadaÅŸÄ± bulmaya karar verdi. Ve iÃ§inde mektup bulunan 2 bin adet ÅŸiÅŸeyi suya bÄ±rakmayÄ± planladÄ±. Bunlardan 200â€™Ã¼nÃ¼ Ä°skoÃ§yaâ€™nÄ±n Cree Nehriâ€™ne atan Sullivan, Ä°skoÃ§ya Ã‡evre Koruma Kurumuâ€™na ÅŸikÃ¢yet edildi. BÃ¶lge halkÄ± ÅŸiÅŸelerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± sudan topladÄ±. Sullivan da tepkiler Ã¼zerine daha fazla ÅŸiÅŸeyi suya bÄ±rakmaktan vazgeÃ§ti. Blog sayfasÄ±nda kendisinin Ã¶zel bir ÅŸey yapmak istediÄŸini ifade eden Sullivanâ€™Ä±n Ã§abalarÄ± sonuÃ§ verdi. Bu giriÅŸim sayesinde kadÄ±nlardan yaklaÅŸÄ±k 50 randevu teklifi aldÄ±.