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    2 bin öğrenci stadyumda kitap okudu

    AA
    04.11.2017 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Batman'ın Kozluk ilçesinde "Batman Her Yerde Okuyor" Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

    Kozluk İlçe Stadyumu'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin öğrenci, sahada bir grup öğrenci tarafından oluşturulan "Oku" yazısının ardından 20 dakika kitap okudu.

    Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, burada yaptığı konuşmada, valiliğin başlattığı kampanyaya destek olmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.     

    2 bin öğrenci stadyumda kitap okudu

    Toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi açısından okumanın önemli olduğu vurgulayan Bilici, "Yaptığımız etkinlikte halı sahanın zemininde Kuran-ı Kerim’in ilk emri olan 'Oku' kelimesini öğrencilerden oluşan bir figürle sembolize ettik. Bizler de ilçe protokolü olarak öğrencilere katılım sağladık" dedi.     

    Etkinliğe Belediye Başkanı Veysi Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlkay Güleryüz, AK Parti İlçe Başkanı Abdüllatif Baltaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.     

     

     

     

     

    Etiketler: stadyum
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