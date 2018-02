2 bin 745 hakim ve savcı için gözaltı kararı çıktı

Darbe girişiminin ardından yüksek yargıda büyük bir operasyon başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paralel yapı soruşturması kapsamında, terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı aldı.

140 Yargıtay üyesinden 11'i, 48 Danıştay üyesinden 10'u gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 10 Danıştay üyesi de gözaltına alındı, 38 üye ise aranıyor.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınına telefonla bağlayan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, söz konusu isimler hakkında daha önceden soruşturma dosyaları olduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Cirit, "Alçak darbe girişimini derin bir üzüntüyle takip ettik. Hainler emellerine ulaşamadı. Bu alçak kalkışma kahraman milletimizin girişimiyle cezasını almıştır. Tüm hainler cezalarını bulacak. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" diye konuştu.

2 AYM ÜYESİNE GÖZALTI

Operasyon Anayasa Mahkemesi'ne de uzandı. AYM üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan da gözaltına alındı.

2 BİN 745 HAKİM AÇIĞA ALINDI

HSYK Genel Kurulu da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 5 HSYK üyesinden 4'ünün gözaltına alındığı öğrenildi.

HSYK 2. Dairesi, 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

2 bin 745 adli, idari hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıktı.

İŞTE O İSİMLER

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alınan adli yargıdaki hakim ve savcıların isimleri belirlendi.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından olağanüstü toplanarak, FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkındaki müfettiş raporunu görüşmüş, adli yargıda 2 bin 204 hakim ve savcıyı açığa almıştı.

Daire tarafından hakkında açığa alma kararı verilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

