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    2 bin 400 yıllık kaya mezarı bulundu

    Ahmet ACAR/DHA
    06.11.2017 - 21:58 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Demre ilçesinde arazide iş makinesiyle kazı yapılırken 2 bin 400 yıllık Likya kaya mezarı ortaya çıkarıldı.

    Demre'ye bağlı Köşkerler Mahallesi Dere mevkisinde Nuri Bilgiç’in (40) arazisinde iş makinesiyle başlanan çalışmada toprağın yaklaşık 4 metre altında bir kayaya rastlandı. Operatörün durumu bildirdiği Bilgiç, kepçenin ucunda bir tarihi eser olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Jandarmanın önlem aldığı arazide inceleme yapan Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin ve arkeologlar, bulunan parçanın MÖ 4. yüzyıla ait bir kaya mezarı olduğunu belirledi. Myra antik kentindeki antik tiyatro yanında bulunan kaya mezarlarıyla aynı döneme ait olduğu tespit edilen iki katlı 5x4 metre boyutunda mezarın antik dönemde soyulduğu tahmin ediliyor. Denizci bir millet olan Likyalıların simgeler şeklindeki mezarın alt tarafı gemici pruvası şeklinde, üst tarafı ev tipi inşa edilirken, mezarın Likya mimarisiyle yapıldığı ve ana kayaya oyulduğu belirlendi. Tek odalı ve üç kapılı yapılan mezarın MS 6. yüzyılda o günkü adı 'Myros' olan bugünkü Demre Çayı'nın taşması sonucu, alüvyonlar altında kaldığı tahmin ediliyor. Mezarın sol tarafında topraktan yaklaşık 50-60 metre yükseklikteki kayada da bir Likya kaya mezarı yer alıyor. Müze yetkilileri mezarın etrafında kazıya devam edileceğini, başka mezarlar olup olmadığının araştırılacağını belitti.

    Etiketler: gazetehaberleri , Antalya
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