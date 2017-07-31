2 bin 163 kırsal yerleşim yeri telefon ve internete kavuşuyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Telekom, kırsal alanda halen telefon ve internet altyapısı olmayan köy, mezra, askeri birlik ve benzeri yerleşim yerlerine sabit telefon ve internet altyapısı kurulması ve işletilmesine ilişkin projenin 3. faz anlaşmasını imzaladı. Evrensel Erişim Hizmeti projesi kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom arasında gerçekleşen işbirliği ile askeri karakollar dahil en küçük yerleşim birimine kadar Türkiye’nin dört bir yanına telefon ve internet hizmeti götürülecek.

Bakan Arslan: 500 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Türk Telekom, ilk fazı 2010 yılında imzalanan proje kapsamında şu ana kadar 2 binin üzerinde yerleşim yeri ve askeri birliğe telefon ve internet altyapısı kurdu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca tespit edilen yerleşim yerlerine götürülen sabit telefon ve internet hizmeti ile başta karakollardaki askeri personel olmak üzere kırsal bölgelerdeki vatandaşların dış dünya ile iletişimi mümkün olurken, bölgesel kalkınma hedeflerine de ciddi destek sağlanıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuya ilişkin açıklamasında, telefon ve internet erişiminin bölgesel kalkınmada son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Türk Telekom işbirliği ile telefon ve internet erişimini artırmak için 2010 yılından bu yana 326 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Arslan, “Maliyetini Evrensel Hizmet Fonu’nun üstlendiği projenin 2018’de tamamlanacak 3. faz sözleşmesi ile 2010 yılından bu yana yapılan yatırım toplamda 500 milyon TL’yi bulacak” dedi.

Güçlü devlet anlayışı ile eğitim ve sağlıkta olduğu gibi teknoloji ve iletişim imkanlarına da dileyen her vatandaşın ülkenin her yerinden istediği anda ulaşabilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, “Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın telefon ve internet hizmetine bölgesel bir fark hissetmeksizin en yüksek kalite ile diledikleri zamanda ulaşabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Askeri Birlik, Köy, Mahalle, Mezra ve Benzeri Yerleşim Yerlerine Telefon ve İnternet Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi’ projesi ile başta askeri karakollarımızdaki personelin özel iletişimi olmak üzere, Anadolu’nun en ücra köşelerindeki en küçük yerleşim birimlerine kadar ülkenin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız uzaktaki akrabalarına rahatlıkla ulaşabilecek. İsterse uzaktan eğitim dahil olmak üzere internetten birçok farklı hizmeti alabilecek” şeklinde konuştu.

Haberleşme Genel Müdürü Kılıç: 5G teknolojisinin yayılması açısından da avantaj

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da, proje kapsamında kurulum yapılan lokasyonların büyük bir kısmında hiçbir operatörün altyapısı bulunmadığını hatırlatarak projenin erişim hizmetleri açısından önemini vurguladı. Bugüne kadar bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak ve bilgisayar okur-yazarlığı da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına dair birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Kılıç, “Türk Telekom’un kurulumunu yaptığı, ülkenin dört bir yanına götürülen bu altyapı önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek 5G gibi yeni teknolojilerin de hızla kurulması ve yaygınlaşması açısından ülkemize büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca teknik altyapının olmadığı, kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşayan vatandaşların iletişim konusundaki dezavantajlarını da önemli ölçüde gideriyor” şeklinde konuştu.

Türk Telekom CEO’su Doany: Altyapı kurulumu yüzde 94 tamamlandı

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ise, 2010 yılında sabit telefon ve internet altyapısı olmayan yerleşim yerlerine bu hizmetlerin götürülmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile başlatılan projede altyapı kurulumunun yüzde 94 oranında tamamlandığını belirtti. Proje kapsamında telefon ve interneti olmadığı tespit edilen 2.163 yerleşim yeri ve karakolun tamamına altyapı kurulmasının hedeflendiğini kaydeden Doany, şu bilgileri verdi. “2.163 yerleşim yerinden 2.033’ünde sabit telefon ve internet altyapısı kurulumu tamamlandı ve şu anda aktif kullanımda. 3. fazda, 2018 yılı sonuna kadar hedeflenen yerlerin tamamına altyapı kurulumu gerçekleştirilecek ve tüm altyapının bakım ve işletim çalışmaları sürdürülecek. Türk Telekom olarak vatandaşların hayatına dokunan her türlü hizmet ve teknolojiyi ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırma hedefimiz kapsamında yeni ürün ve hizmetleri ihtiyaç duyulan her yere hızla götürmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”