2 başkan fifti fifti ortak oldu

EMLAK Konut GYO’nun, İzmir’in Alsancak ilçesindeki 47 dönümlük arazisi için açtığı arsa karşılığı gelir paylaşım ihalesini kazanan Teknik Yapı, gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından biri olan Halk GYO ile güç birliğine gitti. Konut, turizm alanları ve ticari birimlerden oluşacak projeden 1 milyar 672 milyon hasılat bekleniyor. 1974 yılından bu yana gayrimenkul sektöründe olduklarını ve 20 binin üzerinde konut inşa ettiklerini belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Anadolu’ya açılımı yine Emlak Konut ihalesi ile Denizli’den başlamıştık. Şimdi yine Emlak Konut ihalesi ile İzmir’deyiz. Projede Halk GYO ile fifti fifti (yüzde 50-50) ortağız. Gömü de bulsak, cebimizden para da koysak her iş yarı yarıya olacak” dedi.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

7 yılda 8 proje ürettiklerini ve portföy büyüklüklerini 4 kat arttırdıklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feyzullah Yetgin ise yeni ortaklık için şunları söyledi: “Halk GYO olarak ülkemizi ileri taşıyacak işlere imza atarken ülkemizin önemli gayrimenkul şirketleriyle iş birliklerine de giriyoruz. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurduğumuz bu ortaklıklar daha güçlü bir Türkiye idealimizin çerçevesini oluşturuyor. Son olarak, İzmir Alsancak projemiz için önemli bir ortaklığa imza attık ve Teknik Yapı ile güçlerimizi birleştirdik. Projemizin tasarım aşamalarını altı ay içinde bitirerek inşasına başlamayı hedefliyoruz.” Ortaklığın açıklandığı toplantıda söz alan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım ise İzmir’in genç nüfusu, iklimi, tarihi ve turizm potansiyeli ile öne çıktığını söyledi. Durbakayım, şehirde eski ve riskli yapı stoku nedeniyle kentsel dönüşüme de ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

İKİSİ DE BAŞKAN

Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığının önemli bir yanı da şirketlerin üst düzey yöneticileri aynı zamanda sektörün çatı örgütlerinin de başkanı olması. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Durbakayım İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin de (İNDER) başkanı. Feyzullah Yetgin ise Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) başkanlığı görevini sürdürüyor.

BEKLEYENİN SONU HÜSRAN

İNŞAAT sektörünün 250 alt sektörü beslediğini ve istihdama katkı sağladığını belirten Nazmi Durbakayım,”Bu sektöre gözümüz gibi bakmalıyız. Hükümet de harç ve KDV konularında aldığı önlemlerle destekliyor. Ülkede her yıl 600 bin yeni konuta ihtiyaç var ve kentsel dönüşüm de bir yandan sürüyor. Konuta hala talep var. Faizler düşecek, fiyatlar düşecek diye bekleyenler hüsran içinde kalır. İmkânı olan beklemesin, evini alsın” dedi.

GS’YE KOMŞU ARSAYI ALDI

EMLAK Konut GYO, TOKİ’den 262 milyon 500 bin bedelle arsa satın aldı. Alınan yeni arsa Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olan ve Emlak Konut’un önümüzdeki aylarda ihale etmesi beklenen Florya arsasına da komşu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimiz ile TOKİ arasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin sahip olduğu ve 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22 bin 627 metrekarelik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40 bin 722 metrekare arsanın 262 milyon 500 bin TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15 Eylül tarihinde protokol imzalanmıştır.” Emlak Konut’un her iki arsayı birleştirerek tek bir proje için ihale gerçekleştirmesi bekleniyor. Kulübün Riva arsası için de ihale yapılmış, imza atılmıştı. Arsada 3.8 milyarlık proje yapılacak ve kulübe 761 milyon 600 bin gelir sağlanacak.