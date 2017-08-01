2 aylık takiple dev 'Eskort' operasyonu: 100'ü aşkın kişi....

İnternet arama motoruna "Samsun escort" yazıldığında operasyona konu internet sitesine yönlendirme yapıldığı belirten açıklamada, "İlimizde sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 32 eskort şahsa ait ilanın bulunduğu anlaşılmış, eskort sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda N.Ö, İ. Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konunun araştırılması ve çalışmaların genişletilmesi için özel ekip kurularak Mersin iline gönderilmiş, ekibin yapmış olduğu çalışmalarda eskort bayanların göndermiş olduğu paraların şüphelilerin iş ve ikamet adresine yakın olan yerlerde bulunan bankamatiklerden çekildiği, para çeken şahsın site yöneticisi İ.Ç. olduğu kamera görüntülerinden tespit edilmiştir."

Açıklamada, saat 06.00'da Samsun ve Mersin'de 10 ekip ve 40 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda, Mersin'de bulunan şüpheliler N.Ö, İ.Ç. ve N.Ç'nin yakalandığı belirtildi.

160 BİN LİRAYA EL KONDU

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramada ise 4 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 1 tablet, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 2 harici bellek, 4 USB bellek, 6 banka kartı olmak üzere dijital malzemeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan otomobil ve şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 160 bin liraya el konulduğu kaydedildi.

Şüpheliler ve elde edilen malzemelerin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğince görevlendirilen ekip tarafından gerekli işlemler için Samsun'a getirileceği belirtilen açıklamada, "Samsun merkezli 4 ili kapsayan fuhuş operasyonunda, 3'ü eskort sitesi yöneticisi olmak üzere farklı illerde eskort olarak fuhuş yaptığı tespit edilen 100'ü aşkın şüpheli hakkında adli makamların talimatıyla gerekli işlemler yapılmakta olup, eskort sitesini yönettiği tespit edilen şüpheliler N.Ö, İ.Ç. ve N.Ç. haklarında tanzim edilen evraklarla birlikte 3 Ağustos'ta mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün tüm birimlerince suç önleme ve suçla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir." denildi.