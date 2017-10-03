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Hürriyet >Ekonomi>2 ayda 6 yeni mağaza açtı

2 ayda 6 yeni mağaza açtı

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 01:01 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’nin önde gelen markalarından Ayakkabı Dünyası, yeni mağaza açılışlarına devam ediyor.

İstanbul, Isparta, Gaziantep, Ankara ve Erzurum’da yeni mağaza açılışları yaptıklarını anlatan Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, şöyle konuştu: “17 Ağustos’ta Isparta Centrum Garden AVM’de, 22 Eylül’de Gaziantep Primemall AVM’de ve 28 Eylül’de Ankara Metromall’da mağaza açtık. Bunun ardından 30 Eylül’de Erzurum MNG mağazasını Erzurumlularla buluşturduk. İstanbul’daki yeni mağazalardan Cevahir AVM’de yer alan Ayakkabı Dünyası mağazası 25 Ağustos’ta açılırken, 22 Eylül’de ise İstanbul City Center mağazasını ayakkabı severlerin hizmetine sunduk. Ayakkabı hepimiz için çok önemli bir ihtiyaç. Aynı zamanda birçoğumuz için bir ‘tutku’. Bu güne kadar tüketici nezdinde önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra yapacağımız yeni yatırımlar, bizim sıçramamıza yardımcı olacak. Türkiye pazarında kalıcı olmak için sürdürülebilir ve doğru yatırımlar önem taşıyor. Ağustos ve eylül aylarında açtığımız mağazalarımız ile Türkiye genelinde 66 mağazaya ulaştık. Önümüzdeki süreçte açacağımız mağazalarla bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz.”
Uygar Turcan, “Tüketiciye aradığı tüm dünya markalarını uygun fiyatlarla sunuyoruz ve her tarz ayakkabı ihtiyacına karşılık veriyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir gelişme” şeklinde konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri , ayakkabı dünyası , mağaza
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