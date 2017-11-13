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    2 ayda 40 doktora gitti! Ağrının sebebi şoke etti

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Doğuştan skolyoz hastası olan Satı Karabaş, aniden 15 kilo verdi. Yemek yerken boğazının acıması ve sırtının ağrıması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastalığının teşhisi için 2 ayda 40 doktora gitti. Karabaş'ın 6 sene önce geçirdiği skolyoz ameliyatında omuriliğine yerleştirilen vidalardan birinin yemek borusuna saplandığı ortaya çıktı.

    Doğuştan skolyoz hastası olan 29 yaşındaki Tokatlı hemşire Satı Karabaş, bugüne kadar dört kez ameliyat oldu. Son ameliyatından sonra artık tamamen düzeldiğini düşünen Karabaş, 2009 yılında yemek yeme problemi yaşamaya başladı. Hiçbir şey yiyemeyerek 15 kilo verdi. Toplamda yaklaşık 40'a yakın doktor gezdi.

    AĞRILARININ SEBEBİ YEMEK BORUSUNDAKİ VİDAYMIŞ 

    Skolyoz ameliyatında çakılan çivilerden birinin aort damarını zorlayarak yemek borusunu deldiği tespit edildi, ancak hiçbir doktor çok riskli olan bu ameliyatı yapmaya yanaşmadı.

    Prof. Dr. Fatih Dikici ve ekibi, Satı Karabaş'ı 15 Eylül'de iki aşamalı bir ameliyata aldı. Önce aorta destek takıldı, ardından çivileri çıkartıldı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiden başarıyla geçen Satı Karabaş hayata yeniden "Merhaba" dedi. (NTV)

     

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    Etiketler: yemek borusuna saplanan vida
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