2 ayda 20 yeni şube açacak

TÜRKİYE’de gayrimenkul pazarındaki gelişmeler emlak danışmanlığı sektörünü de büyütüyor. Özellikle kurumsal zincir markaların pazara girmesiyle yatırımcı sayısı artan emlak danışmanlığı pazarının ise 6 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu alanda hizmet veren Realty World de Türkiye’de 200 şubeye ulaşırken, iki ayda 20 yeni şube açmaya karar verdi. Yatırımın 1 yılda kendini geri döndürebildiğini anlatan Realty World Türkiye İcra Kurulu Üyesi Özden Efeoğlu, girişimcilere şu bilgiyi veriyor:



PAZAR NASIL BÜYÜYOR

- Türkiye’de emlakçılık sektörü her geçen yıl pazardan daha büyük bir pay almaya devam ediyor. Türkiye’de her yıl ortalama 600-700 bin adet ikinci el konut satışı gerçekleşiyor. Bu konutların yüzde 40’ı ise emlakçılar aracılığıyla satılıyor.

- Sektör ortalama yüzde 4 hizmet bedeli ile faaliyet gösteriyor. Sadece ikinci el konutlarda pazarın büyüklüğü 2.7 milyar liraya ulaşıyor. Buna sıfır konut satışları, ticari gayrimenkul satışları ve kiralamaları da eklediğimizde Türkiye’de emlakçıların toplam gelirlerinin 6 milyar liraya bulduğunu söylemek mümkün.



NE KADAR KAZANIRIM?

- Franchise giriş bedelimiz 5 ile 25 bin dolar arasında değişiyor.

- Toplam yatırım maliyeti ofisin konumuna ve büyüklüğüne göre değişkenlik göstermekle birlikte 20 bin lira ile 100 bin lira aralığında.

- Bir mağazanın anahtar teslim ortalama maliyeti 150 bin lirayı bulabiliyor. Ortalama aylık ciro ise 60 bin lira.

- Ofislerimize basılı ve görsel basında reklam desteği, afiş desteği, sektöre yeni girenler için ise tüm donanımlarını tamamlayacakları eğitimleri veriyor ve markamızı ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya özen gösteriyoruz.

- Yatırım maliyetinin geri dönüşü kişinin performans ve çalışmasına göre değişkenlik gösteriyor.

- Eğitimlerini almış, kendi iş için planlamasını yapan ve kadrosunu profesyonellerden oluşturan kişi, 5 yıllık yatırım maliyetini maksimum 1 yılda geri kazanbilirken, bazen de tek işte karşılığını alabiliyor.



KİMLER YATIRIM YAPIYOR

- Gayrimenkul alanında franchise veren markaları tercih edenlerin bir çoğu daha önceden ticaret yapmış olan insanlar. Bunun yanı sıra son zamanlarda Türkiye’de inşaat pazarının hızla yükselmesi ve yeni inşaat projelerinin de artmasıyla genç girişimcilerin sektöre olan ilgisi arttı.

- Kıyaslayacak olursak, ofis sahipleri arasında erkek çalışan profili ağırlıklı iken, sahada gayrimenkul danışmanı olarak görev yapanlar da ise bu oran yüzde 50 erkek–yüzde 50 kadın.