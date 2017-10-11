2.5 santim için 500 milyon dolar!

Sürücüz (otonom) araç teknolojisinin hızla ilerlediği dönemde, Japonya’dan farklı bir hamle geldi. Uzaya yeni bir uydu fırlattığını açıklayan Japonya Uzay Ajansı, otonom araçları yeni uydu üzerinden yönlendireceğini duyurdu. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre yeni uydu, yalın üretim felsefesi ile fabrikalarda optimizasyonu sağlayan Japonların, bu felsefeyi sürücüsüz araç teknolojilerine aktarmasını sağlayacak. ‘Michibiki’ adını taşıyan uydu, Japon hükümetine bağlı ‘Uydu Konumlandırma Araştırma ve Uygulama Merkezi’ (SPAC) ile Mitsubishi Electric’in 2010 yılında ortaklaşa geliştirmeye başladığı ‘Quasi- Zenith Uydu Sistemi’nin (QZSS) son halkasını oluşturuyor. Projenin maliyeti ise 526 milyon doları buluyor. Ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi’nden dün sabah fırlatılan Michibiki, QZSS projesinin son aşamasını oluşturuyor. Proje kapsamında son 7 yılda gönderilen dördüncü uydu olan Michibiki ya da diğer ismiyle QZSS-4’ün, Japonya’daki dağlar ve gökdelenlerin radyo sinyallerini olumsuz etkilediği bölgelerde GPS (küresel yer belirleme sistemi) tabanlı cep telefonu uygulamaları ile navigasyonların hassasiyetini geliştireceği açıklandı. Buna göre, QZSS-4, konumzamanlama teknolojisi ile otonom araçların sapma paylarını saniyede 2.5 santimetre çekerek bu araçların kaza yapma ihtimalini azaltacak.

TARIM VE İNŞAATTA TESTLER YAPILACAK

Michibiki’nin gönderdiği veriler 2018’de elde edilecek. Söz konusu verilerin uydu sayesinde anlık güncelleneceği belirtilirken, yeni uydunun kendinden önce fırlatılan üç uydu ile senkronize olarak çalışacağı bilgisi paylaşıldı. Gelecek yıl başlayacak testlerde ise, ilk etapta otoyol sürüşlerine odaklanılacağı bildirildi. Otobüsler üzerinde başlanacak denemeler haricinde, söz konusu teknolojinin inşaat sahalarındaki araçlar ile tarım arazilerindeki traktörlerde de yer alacağı belirtiliyor.

2023 HEDEFİ 7 UYDU

2023 yılına kadar yörüngedeki uydu sayısını 7’ye çıkarmayı hedefleyen Japonya Uzay Ajansı, bir ‘Japon GPS’ ağı kurmayı planlıyor. Uzmanlar, kurulacak yeni sistem ile Japonya’nın haberleşme ve meteoroloji konusunda yararlandığı ABD uydusuna ihtiyacı kalmayacağını değerlendiriyor.

GPS tabanlı sistemlerin ortalama hata payının 10 metre olduğu düşünüldüğünde hataların 2.5 santimetreye çekilmesinin, otonom sürüşe sahip araçlarda, savunma sistemlerinde ve mühendislik gibi alanlarda önemli fark yaratacağı değerlendiriliyor.