2.5 milyarlık birleşme

İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Marmaris, Frankfurt ve Riyad’da faaliyet gösteren ve 12 bin konutluk projeleri devam eden Sinpaş GYO ve Sinpaş Yapı’nın artık tek çatı altında faaliyet göstereceğini belirten Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Bu birleşme ile 2 şirketin öz kaynağı 2 milyar 585 milyon lira olacak. Kayıtlı sermaye 600 milyon TL’den, yaklaşık 900 milyon TL’ye çıkacak” dedi. Kurumsallaşma adına 2007’de halka arz gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çelik, yeni birleşme ile daha verimli ve kârlı bir işleyiş hedeflediklerini dile getirdi ve şunları söyledi: “Grup içinde Sinpaş markalı iki şirket gayrimenkul geliştirmekte, iki ayrı organizasyon şeması, iki ayrı marka stratejisi, iki ayrı genel gider yükü, ikiye ayrılmış yatırım bütçesi gibi verimlilik adına sorgulanabilecek unsurlar taşıyordu. 43 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Sinpaş, grup bünyesindeki iki gayrimenkul şirketini birleştirme kararı aldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep, Marmaris, Frankfurt ve Riyad’da faaliyet gösteren ve 12 bin konutluk projeleri devam eden Sinpaş GYO ve Sinpaş Yapı’nın artık tek çatı altında faaliyet göstereceğini belirten Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Bu birleşme ile 2 şirketin öz kaynağı 2 milyar 585 milyon lira olacak. Kayıtlı sermaye 600 milyon TL’den, yaklaşık 900 milyon TL’ye çıkacak” dedi. Kurumsallaşma adına 2007’de halka arz gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çelik, yeni birleşme ile daha verimli ve kârlı bir işleyiş hedeflediklerini dile getirdi ve şunları söyledi: “Grup içinde Sinpaş markalı iki şirket gayrimenkul geliştirmekte, iki ayrı organizasyon şeması, iki ayrı marka stratejisi, iki ayrı genel gider yükü, ikiye ayrılmış yatırım bütçesi gibi verimlilik adına sorgulanabilecek unsurlar taşıyordu. Gelişen, değişen dünya, ölçek ekonomisini büyük ölçüde kullanarak daha az genel gider, daha verimli reklam, pazarlama ve satış ortamının sağlanması içinde en nihayet Sinpaş markalı iki şirketin daha büyük bir öz kaynakla Borsa’da yer alması için güçlerini birleştirme kararı alınmıştır. İki şirketin Sinpaş GYO bünyesinde birleştirilmesine, birleşme için SPK’ya başvurulmasına karar verilmiştir.” Ahmet Çelik, hisse sahiplerini arasında yeni oluşuma katılmak istemeyenlerin hisselerinin de alınacağını dile getirdi.