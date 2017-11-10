2.5 milyar TL'lik yatırım hamlesi

1992 yılında Fuzul Otomotiv olarak kurulan, 2000 yılında inşaat sektörüne geçiş yaparak Fuzul Yapı adı altında markalı konut üretimine başlayan Fuzul Grup, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar Kağıthane, Kartal ve Gaziosmanpaşa’da da konut projeleri üreten şirketin merkez üssü Başakşehir. Başakşehir’e adım attıklarında özel sektörün ilk temsilcisi olduklarını belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Bizden önce sadece KİPTAŞ vardı. 1999 yılında ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından güvenli yapı arayışı Başakşehir’i öne çıkardı. 2000’lerde yoğunlaşmaya başlayan toplu konutlarla bölgedeki nüfus da artmaya başladı. 2008 yılında ise Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinden ayrılan mahalleler ve Bahçeşehir Belde Belediyesi’nin birleşmesiyle Başakşehir ilçemiz oluştu. Özel sektör ve kamu vasıtasıyla gerçekleştirilen yatırımlar ile ilçe bugün İstanbul’un en planlı ilçelerinden biri haline gelmiş durumda”dedi.



NÜFUS 2 KAT ARTTI

Kuruluşunda yaklaşık 200 bine yakın bir nüfusa sahip olan Başakşehir’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2016 itibariyle 369 bin kişi yaşadığına dikkat çeken Akbal, “Kısa zamanda nüfusun neredeyse ikiye katlandığını görebiliyoruz. Ayrıca TOKi tarafından gerçekleştirilen binlerce konutluk uydu kent projesiyle dikkatleri de üzerine çeken Başakşehir’in üçüncü köprü ve havalimanı bağlantı yollarına yakınlığının da etkisiyle daha fazla yatırım çekmeye başladığı da bir gerçek. Bizim de bir diğer özelliğimiz Başakşehir’e adeta sevdalı olmamız. Kurulduğumuz günden bu yana bu ilçemize yoğunlaştık, Başakşehir’i merkezimiz yaptık. Projelerimizle, bölgedeki varlığımızla Başakşehir’e modern ve çağdaş konutlar, işyerleri kazandırdık” dedi.



İki yıl önce açıkladıkları 4 yılda 4 milyar liralık yatırımın 1.5 milyar lirasını Başakşehir’deki 3. İstanbul ve Gaziosmanpaşa’daki TEM Avrasya projelerine yaptıklarını hatırlatan Akbal, “20 yılda devam eden projelerle 6 bin konut üretimine ulaştık. Kentsel dönüşüm odaklı ve ihalelerle büyümemize devam edeceğiz” dedi. İki yıl önce açıkladıkları 1.5 milyar liralık kısmının başladığını anlatan Akbal, “2017 ve 2018’deki ihalelerde bu 4 milyarlık yatırımı tamamlayacağız” şeklinde konuştu. Eyüp Akbal, birçok yatırımcıyla görüştüklerini, bunlar arasında Suudi Arabistan ve Bahreynli grupların ön plana çıktığını kaydetti.



HEDEF BÜYÜK İHALELER

En son Galatasaray’ın arazisi-Riva ihalesine ve Kağıthane’deki Arıcılar arsası ihalesine giren Fuzul Grup, Tem Avrasya Konutları’ndan sonra İstanbul’da özellikle önemli lokasyonlarda proje geliştirmeyi planlıyor. Bu amaçla birçok büyük ihale için kollarını sıvayan grup, İstanbul’un merkezi lokasyonlarında dev projelere imza atmayı hedefliyor.