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    Hürriyet >Teknoloji>2.4 milyar euroluk ceza Google'ı yola getirdi

    2.4 milyar euroluk ceza Google'ı yola getirdi

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 08:28 | Son Güncelleme:

    Avrupa Komisyonu'nun Google'a kestiği 2,4 milyar euroluk rekor cezanın ardından şirket, alışveriş sitesinde değişikliğe gideceğini açıkladı.

    Avrupa Komisyonu'nun Google'a kestiği 2,4 milyar euroluk rekor cezanın ardından şirket, alışveriş sitesinde değişikliğe gideceğini açıkladı.

    Avrupa Komisyonu Temmuz ayında, Google'ın Google Alışveriş'e diğer alışveriş sitelerine kıyasla ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle rekabet cezası vermişti.

    Google, Google Alışveriş'i ayrı bir şirket olarak yapılandıracağını açıkladı.

    Şirkete göre böylece Google Alışveriş ve rakipleri bu sayede Google reklamlarında yer almak için eşit şartlarda rekabet edecek.

    Avrupa Komisyonu diğer fiyat kıyaslama sitelerinden gelen şikayetleri 7 yıl boyunca değerlendirten sonra böyle bir karara varmıştı.

    2.4 milyar euroluk ceza Googleı yola getirdi

    Diğer siteler, Google Alışveriş'in ortaya çıkmasının ardından trafiklerinin yüzde 90'ını kaybettiklerini söylüyordu.

    Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager Google'ın bu uygulamayı sonlandırmadığı her gün için küresel cirosunun yüzde 5'i kadar ceza ödemesi gerektiğini de açıklamıştı.

    Avrupa Birliği verilerine göre Google Avrupa'daki arama motoru pazarının yüzde 90'ını elinde tutuyor.

    Etiketler: google , internet , ceza
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