1’inci İnönü Zaferi mesajı: Dönüm noktası

Birinci İnönü Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu zafer, istiklal mücadelesi veren milletimizin sarsılmaz bir inançla birbirine kenetlenmesine vesile olmuştur. Çok çetin mücadeleler veren, ağır bedeller ödeyen milletimiz, vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmayı başarmıştır. Bugün kendi medeniyet iddiasını güçlendiren Türkiye, şehitlerimizin bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı şuur ve inançla daha ileri taşıma gayretindedir.” Başbakan Yıldırım, mesajında, başta Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olmak üzere, İstiklal Mücadelesi’nin bütün kahramanlarını hürmetle andı.