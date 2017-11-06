‘1990’larda FETÖ’yle biz mücadele ediyorduk’

Kavala’nın ziyaret sırasında şunları söylediği öğrenildi: “Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayım. Benim tutuklanmam iktidarın muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır. Ben ya da eşim Ayşe Buğra’nın FETÖ ile ilişkilendirilmesi rasyonalite sınırlarını aşan bir durumdur. Zira 90’larda henüz çok az sayıda insan FETÖ tehlikesinden haberdar iken biz bu tehlikenin farkındaydık ve mücadele ediyorduk. Tıpkı Büyükada’da toplanan insan hakları savunucularının hedef gösterilmesi gibi ben de Erdoğan’ın sözlerinin ardından tutuklandım.”