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    ‘1990’larda FETÖ’yle biz mücadele ediyorduk’

    ANKARA
    06.11.2017 - 22:48 | Son Güncelleme:

    Geçen hafta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Osman Kavala’yı ziyaret eden ilk milletvekilleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan oldu.

    Kavala’nın ziyaret sırasında şunları söylediği öğrenildi: “Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayım. Benim tutuklanmam iktidarın muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır. Ben ya da eşim Ayşe Buğra’nın FETÖ ile ilişkilendirilmesi rasyonalite sınırlarını aşan bir durumdur. Zira 90’larda henüz çok az sayıda insan FETÖ tehlikesinden haberdar iken biz bu tehlikenin farkındaydık ve mücadele ediyorduk. Tıpkı Büyükada’da toplanan insan hakları savunucularının hedef gösterilmesi gibi ben de Erdoğan’ın sözlerinin ardından tutuklandım.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , osman kavala
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