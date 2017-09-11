199 Euro’ya yurtdışında vizesiz tatil

11.09.2017 - 12:22 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 12:32
SON yıllarda Türkiye’den yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşı sayısı bir hayli arttı. İstatistiklere göre yurtışı tatillerinde ilk sırada tercih edilen ülkeler arasında Gürcistan yer alıyor.
SON yıllarda Türkiye’den yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşı sayısı bir hayli arttı. İstatistiklere göre yurtışı tatillerinde ilk sırada tercih edilen ülkeler arasında Gürcistan yer alıyor.<br> <br> Gürcistan’ın ilk sırada yer a...
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