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    197 çocuk terör suçundan cezaevinde

    Rifat BAŞARAN
    06.11.2017 - 21:17 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, çocuk mahkûmlarla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Bakanlık, terör sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk sayısının 197 olduğunu açıkladı.

    Bakanlığın CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in sorularına verdiği yanıt şöyle:

    “1 Ağustos 2017 itibariyle ceza infaz kurumlarında 12-18 yaşında 2 bin 767 çocuk bulunuyor. 15 Ağustos 2017 itibariyle çocuk eğitim evleri ve çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında kalan çocuk sayısı 1403, 29 farklı kurumda kalan kız çocuğu sayısı ise 96. Buna göre cezaevlerinde 1364 çocuk, yetişkinlerin kaldığı infaz kurumlarında barındırılıyor.

    Terör sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk sayısı 197. Bu çocuklardan 15’i eğitim evlerinde barındırılırken; bunlardan 4’ü örgün ve yaygın eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , cezaevi
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