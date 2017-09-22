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    '1926 ve 1946 anlaşmaları çok açık'

    Uğur ERGAN / ANKARA
    22.09.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:32

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ortadoğu Danışmanı olarak da görev yapan Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin referandum ve bağımsızlıkta ısrar etmesi halinde, Türkiye ile Irak arasındaki 1926 ve 1946 tarihli anlaşmalar uyarınca müdahale hakkı olduğunu savundu.

    Hürmüzlü, 1926 Ankara Anlaşması’nda yer alan ve “Taraflardan her biri birinci maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüd eder” ifadesini içeren 5. maddenin son derece açık olduğunu belirtti.

    Hürmüzlü aynı şekilde 1946 yılında yapılan ve 1947 yılında TBMM’de kabul edilen “Türkiye İle Irak Arasında Dostluk Ve İyi Komşuluk Anlaşması”nın 1. maddesinin de “Taraflar birbirinin ülke bütünlüğüne ve 1926 tarihli antlaşma ile belirtilmiş ve çizilmiş olan aralarındaki hududa riayet etmeyi taahhüt ederler” vurgusuna dikkat çekti.

    Hürmüzlü, Kuzey Irak’ta yapılacak bağımsızlık referandumunun, Irak’ın söz konusu anlaşmalarla garantiye alınan mevcut statükosunda değişikliğe yol açacağı ve bu değişiklik Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit edeceği için Türkiye’ye müdahale hakkı doğacağını savundu.

    Etiketler: Türkiye , ırak , gazetehaberleri
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