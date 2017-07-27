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    191 yolcuyla kalktı, 192 yolcuyla indi

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 23:37Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 23:37

    ALMAN havayolu şirketi Lufthansa’nın önceki gün Kolombiya’nın başkenti Bogota’dan 191 yolcuyla kalkan uçağı, 192 yolcuyla İngiltere’nin Mahchester kentine acil iniş yaptı.

    Bunun nedeni, hamile bir kadının havada doğurmasıydı. Doğuma uçakta bulunan 3 doktor yolcu yardım etti. Anne ve bebek Manchester’da hastaneye götürülürken, uçak normal rotası olan Frankfurt’a gitmek için tekrar havalandı.

    Etiketler: Lufthansa , uçakta doğum , gazetehaberleri
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