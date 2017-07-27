191 yolcuyla kalktı, 192 yolcuyla indi

Bunun nedeni, hamile bir kadının havada doğurmasıydı. Doğuma uçakta bulunan 3 doktor yolcu yardım etti. Anne ve bebek Manchester’da hastaneye götürülürken, uçak normal rotası olan Frankfurt’a gitmek için tekrar havalandı.
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